La influencer Zoe Bayona es la primera eliminada de ‘La Casa de los Famosos 6’

La española Zoe Bayona es la primera participante en abandonar ‘La Casa de los Famosos 6’, el programa de telerrealidad de Telemundo. Tras varios días de votación, la influencer no logró agradarle al público y le tocó decir “adiós”.

Al inicio de su participación, Bayona llegó con energía y se posicionó como una fuerte competidora. De hecho, la propia producción admitió que nadio vio venir su salida.

Fracturas entre los habitantes

Después de que se anunciara su salida, la cuenta de Telemundo Realities reafirmó lo que los usuarios comentaban en línea: fue una salida inesperada.

En la red social compartieron: “Fin del juego para Zoe. En cuestión de segundos, todo cambió para la española y dejó a La Casa en shock 😳 Nadie lo vio venir. ¿Qué crees que provocó este giro inesperado?“.

Con esta primera eliminación, la competencia se reconfigura por completo y en la casa comienzan a acentuarse las estrategias, ahora que todos los participantes son más conscientes de que cada movimiento puede ser decisivo para su permanencia en el juego.

Después de una semana de convivencia, ya se comienzan a ver las fracturas entre los habitantes. Se especula que la polémica relacionada con la crema de avellana dejó a Zoe fuera de la carrera de ‘La Casa de los Famosos 6’.

Zoe fue acusada de esconder la crema de avellana, perteneciente al presupuesto común de la casa, para su consumo personal. En un entorno de convivencia extrema como el de ‘La Casa de los Famosos’, este tipo de acciones se interpretan como una traición imperdonable, capaz de destruir alianzas y volcar la opinión pública en cuestión de horas.

Además de esta polémica, la casa también se ha visto sacudida por otra: La reciente discusión de Kunno y Eduardo Antonio, dicha situación, podría poner a alguno de los dos en la lista de nominados de esta semana.

En la tabla de nominados que se disputaban la continuidad en el programa se encontraban Sergio Mayer, Eduardo Antonio, Oriana Marzoli y Kenny Rodríguez. Finalmente, fue Zoe Bayona quien, al recibir el menor respaldo del público, tuvo que hacer las maletas y abandonar el reality show.

Seguir leyendo: