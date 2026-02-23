Kunno y Eduardo Antonio protagonizan el primer gran escándalo de ‘La Casa de los Famosos 6’

Ya en la sexta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ estalló el drama y es que dos figuras mediáticas se enfrentaron: el influencer mexicano Kunno y el cantante Eduardo Antonio ‘El Divo’.

Lo que comenzó como diferencias de convivencia escaló rápidamente a un conflicto personal. El detonante de la pelea fue una serie de roces y comentarios sobre la actitud de algunos participantes dentro de la casa. Kunno no dudó en expresar su malestar ante lo que considera una falta de profesionalismo por parte de sus compañeros.

“No puedo creer que yo tenga 25 años y sea más maduro y profesional que varios de los que están aquí”, lanzó el influencer, apuntando directamente contra la actitud de Eduardo Antonio y cuestionando el ambiente que se estaba generando en la convivencia.

Sin embargo, de inmediato, ‘El Divo’ respondió: El cantante puso en duda las relaciones personales de Kunno, haciendo especial hincapié en la amistad que el tiktoker mantiene con la cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar.

Eduardo Antonio soltó: “Que yo tenga mucho brillo Kunnito, que te afecte porque quieres ser la cereza del pastel y no te voy a dejar serlo. Porque si tú eres una perra honesta, yo tengo el collar del pedigree... Lame c*l*s eres tú de Ángela Aguilar”.

¿Cómo reaccionó Kunno?

La mención de la cantante encendió todas las alarmas. Kunno exigió respeto hacia las personas que no forman parte del juego. “Con la gente de afuera no. Ángela Aguilar es mi amiga desde hace 6 años, pero de ella no vamos a hablar, no está aquí en el juego”, exclamó, marcando un límite claro sobre la protección de su círculo íntimo.

El cruce de palabras se volvió aún más complejo cuando surgieron alusiones veladas sobre la orientación sexual de ambos. Ante esto, Kunno confrontó la situación directamente: “¿Qué tiene que ver? (…), a mí no me saques esa bandera, ni siquiera hemos hablado tú y yo de mi sexualidad. ¿Tú cómo sabes que yo no soy pansexual?”.

En medio de la tensa situación, Sergio Mayer intervino en un intento por calmar los ánimos y mediar en el conflicto. Pero no fue suficiente para que el ambiente se calmara. .

Horas después del altercado, en su cuarto y junto a sus compañeras, Kunno reflexionó sobre lo ocurrido. No mostró arrepentimiento y mantuvo su postura respecto a la mención de Ángela Aguilar, dejando claro que su vínculo con ella es un motivo de orgullo y no un tema de discusión dentro del reality.

“Decidió mencionar a mi amiga personal, Ángela Aguilar que no me da pena decir su nombre. Me siento orgulloso de que después de ser su fan, hoy puedo decirle amiga. No pasa nada, no voy a hablar de eso, porque los nombres de personas que no están dentro de esta casa no tienen por qué ser mencionados”, sostuvo.

