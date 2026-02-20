Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 20 de febrero

Zoe, “El Divo” y Kenny Rodríguez van en último lugar en las votaciones de “La Casa de los Famosos 6“, rumbo a la primera gala de eliminación, que se llevará a cabo el próximo lunes 23 de febrero. Junto a ellos en la placa tenemos a Sergio Mayer, Celinee Santos y Oriana.

De los últimos tres que mencionamos, quienes gozan de mejores números en votación, por ahora, son Sergio Mayer y Celinee Santos. Y aunque Oriana no está en peligro, de momento parece no contar con el apoyo suficiente como para liderar una ronda de votación.

Entre Zoe, Divo y Kenny, ¿quién corre más peligro? Los números entre los tres son por ahora bastante parejos; sin embargo, la eliminación del lunes podría entregarnos a un hombre y no a una mujer. Convengamos que para esta temporada buena parte del público está interesado en apoyar a un villano y por esta razón personalidades como las de Oriana y Zoe están generando expectativa, aunque buena parte de los televidentes considera que lo de ellas, en general, se siente más forzado que real.

