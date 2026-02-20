Así se vivió la primera nominación en “La Casa de los Famosos 6” y cómo votar para salvar a tu favorito

Anoche vivimos la primera gala de nominación en “La Casa de los Famosos 6” de Telemundo. Los habitantes en su mayoría se hicieron sentir, pero hubo unos que destacaron más que otros en dicho proceso.

Para empezar, te contamos quiénes salieron nominados. Hablamos de: Celinee Santos, Kenny Rodríguez, Oriana, Zoe, “El Divo” y Sergio Mayer. Lo único sorpresivo de este resultado es que Laura Zapata no haya recibido ni un solo voto, por aquellas personalidades con las que ya tuvo conflicto en este juego. ¿Miedo o estrategia?

Lo mejor y lo peor de la nominación

Los momentos más destacados de la noche, desde luego, fueron: en primer lugar, el enfrentamiento cara a cara de Celinee Santos con Oriana. En segundo puesto, la nominación de Celinee, quien, como Maripily Rivera, no recordaba el nombre de sus compañeros, como para poder nominar como es debido. Lo que llevó a “La Jefa” a pedirle que saliera del confesionario para preguntar el nombre concreto de la persona que quería nominar.

En tercer lugar, tenemos la nominación de Laura Zapata, quien tampoco “recordaba” el nombre de Oriana y tuvo que salir para consultárselo de frente. Tanto Celinee como Laura Zapata, de alguna manera, protagonizaron la primera nominación cara a cara de la temporada. ¡Sin querer! En cuarto lugar, tenemos la respuesta de Oriana a Laura Zapata, quien, al verse consultada por su nombre, le respondió a la mexicana con un simple “googleame”.

¿Qué hacer para votar?

Primero puedes escribir en Google directamente: “La Casa de los Famosos vota“. Una vez ahí, elige directamente al personaje que deseas salvar y dale tu voto con un clic. Automáticamente, la página te pedirá una cuenta de acceso que ya poseas; puede ser tu cuenta de Facebook o de cualquier correo electrónico de preferencia.

Una vez confirmado el correo, el voto como tal contará como emitido. Revisa durante el día el momento en el que la página te permita emitir un nuevo voto, o utiliza varias cuentas de correo para votar por tu favorito las veces que te sea posible.

