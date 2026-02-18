Hablemos del exitoso inicio de “La Casa de los Famosos 6”, de Telemundo

La noche del martes 17 de febrero, “La Casa de los Famosos 6” abrió sus puertas. Estuvimos en el set del programa en vivo, y pudimos entrevistar a todas las celebridades que conforman esta nueva edición, conducida por segundo año consecutivo por Javier Poza, junto a Jimena Gállego, quien por su parte ha sido parte de esta franquicia desde sus inicios.

Muchas dudas: ¿qué no eran 23 habitantes?

El primer habitante con el que conversamos fue Sergio Mayer, quien dejó en claro que su intención es jugar con la mente de los habitantes y así mismo jugar para entretener al público televidente. Desde la semana pasada su nombre se había filtrado en las listas no solo de La Opinión, sino de varios creadores de contenido.

De momento no tenemos claro qué papel jugará el actor, quien por su cargo político ya está siendo cuestionado por la opinión pública mexicana sobre esta excedencia. Esta es la razón por la cual tenemos serias dudas sobre la continuidad del mexicano en el proyecto. Sobre todo porque al juego han ingresado 21 habitantes, cuando se había confirmado el ingreso de 23.

De las listas que teníamos, tanto Matías Ochoa como Gina Calderón y Pepe Garza han quedado fuera. Paco Pizaña fue otro personaje del que se habló mucho y al final no se obtuvo nada concreto de su parte para esta temporada. Será que pronto veremos a algunos de estos sumarse al proyecto…

Habíamos anunciado el ingreso de Celinee Santos y de Curvy Zelma. Ambas ya están dentro del reality y forman parte del cuarto agua junto a Sergio Mayer, Laura Zapata y Laura G.

Cuartos y panelistas

Sobre los cuartos más fuertes de momento, podríamos acordar que todo está entre el cuarto agua y el cuarto fuego. El cuarto Tierra tiene posibilidades, pero de momento no hay mucha claridad sobre ellos, aunque en sus filas cuenten con Kunno.

Este año en el grupo de panelistas contamos con una sorpresa. Hablamos de René Franco. El reconocido conductor y crítico estuvo muy acertado anoche en sus intervenciones, mientras que Cristina Porta, Gina Calderón y Manelyk González fueron fieles a sus estilos frontales y directos dentro del juego de “La Casa de los Famosos”, razón por la cual insistían en pedir más drama y confrontación.

El juego de las víctimas

Hay que decir que ya tenemos a las primeras víctimas: Fabio y Yoridán se convirtieron anoche en los primeros desterrados. Y aunque siguen en competencia, sus circunstancias por 48 horas no son las mejores en cuestión de hábitat.

Sin embargo, esta situación es totalmente favorecedora, porque sin querer han obtenido el foco que cualquier habitante querría si estuvieran pensando en la ventaja del contenido.

