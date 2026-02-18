Sergio Mayer es el habitante sorpresa de La Casa de los Famosos 6: “Vinimos a hacer un infierno”

Tal y como se prometió, la velada de arranque de “La Casa de los Famosos 6” trajo consigo varias sorpresas que levantaron al público de su asiento, incluyendo el ingreso del actor Sergio Mayer, quien en 2023 formó parte de la edición mexicana del reality y se alzó como cuarto lugar dentro de la competencia.

Tres años después y luego de varias semanas de especulaciones, el ex Garibaldi está de vuelta y más que listo para la revancha en la competencia que pone en juego $200,000 dólares. En este sentido, el ingreso del famoso se vio caracterizado por el misterio, pues hasta unos minutos antes de su ingreso, la única pista que se tenía era su experiencia en este tipo de shows de realidad.

Vestido en un look monocromático negro, Mayer fue claro con su mensaje de bienvenida: “Vinimos a hacer un infierno en la nueva Casa de los Famosos”, dijo haciendo referencia al llamado ‘Team Infierno’, grupo conformado por Wendy Guevara, Nicola Porcella, Poncho Denigris, Emilio Osorio y Apio Quijano, con el que alcanzó la final en la primera temporada de la versión transmitida en México.

A la par de Sergio Mayer, a la sexta entrega de este reality de Telemundo ingresaron personalidades de la televisión y medios digitales como: Laura Zapata, Curvy Zelma, Vanessa Arias, Horacio Pancheri, Eduardo Antonio, Caeli y el creador de contenido Kunno.

Para sorpresa de los seguidores del programa, se confirmó que, a diferencia de lo dicho en un inicio, la colombiana Yina Calderón no ingresará como habitante, sino que participará como panelista junto a Manelyk González y Cristina Porta.

La entrada de Sergio Mayer a LCDLF desata polémica en redes sociales

Pese a los aplausos recibidos en el foro de televisión, no todo el mundo aceptó con brazos abiertos el ingreso de Sergio Mayer. ¿El motivo? El servidor público, quien actualmente cuenta con un cargo de diputado federal, obtuvo una licencia indefinida para ausentarse de sus labores, lo que dejó un mal sabor de boca entre el público.

De acuerdo con un comunicado lanzado desde la página web de la Cámara de diputados, el famoso se reincorporará hasta nuevo aviso: “En votación económica, el Pleno aprobó la licencia por tiempo indefinido solicitada por el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena-Cuarta Circunscripción), a partir de este martes 17 de febrero“, describe la información.

Este anuncio pronto generó un acalorado debate en redes sociales que evidenció la molestia de los ciudadanos mexicanos: “Mejor que renuncie al cargo”; “Y sí, Sergio Mayer pasa más tiempo encerrado en LCDLF que en la Cámara de diputados”; “¿Qué onda con la Cámara de diputados dándole licencia a Sergio Mayer para que entre a LCDLF?”, son los argumentos que destacan.

