Sergio Mayer pide al ‘Team Infierno’ respaldar a su hijo en “La Granja VIP”

En medio de las opiniones divididas que ha generado la participación de Sergio Mayer Mori dentro del reality “La Granja VIP”, su papá, Sergio Mayer, ha decidido salir a hacer frente a quienes lo critican por su desempeño y a convocar a quienes en su momento lo apoyaron cuando formó parte de ‘Team Infierno’. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Con la personalidad frontal que lo caracteriza, el empresario y actor se pronunció sobre los señalamientos durante un transmisión en vivo que realizó desde su cuenta de Instagram. Allí, informó que ya no permitirá las campañas de desprestigio en contra de su primogénito.

“A partir de hoy tomé la decisión que el Tata se sube al juego. No me importa lo que digan. A partir de ahora empiezo a ayudar y a coordinar a esos teams que hacen un extraordinario trabajo (…) Vamos a enseñar lo que podemos hacer y hasta dónde puede llegar Mayer Mori“, advirtió el famoso.

El anuncio del ex participante de “La Casa de los Famosos México” surge luego de la ola de dimes y diretes que se generó como resultado de la eliminación de Enrique Mayagoitia. Y es que en redes sociales se alimentó la teoría de que Mayer Mori estaría recibiendo información externa, algo que el su padre desmintió categóricamente.

Asimismo, el ex integrante de “Solo Para Mujeres” hizo un llamado a aquellos fanáticos que en su momento lo apoyaron en su paso por la casa más famosa de México, cuando formó parte del ‘Team Infierno’, conformado por Wendy Guevara, Nicola Porcella, Poncho de Nigris, Emilio Osorio y Apio Quijano.

“Hoy doy la cara por mi hijo y él que haga la estrategia ahí adentro y yo voy a hacer la estrategia con todos sus teams aquí afuera. Presente, el Tata presente y los del team infierno que quieran apoyar, bienvenidos“, reiteró en redes. “Hoy me sumo como padre de Mayer Mori (…) Hablo del público del team infierno… yo se los agradezco. Lo vamos a llevar hasta donde nos permita“.

