Sergio Mayer podría demandar a Ferka por comentarios sobre su hijo en ‘La Granja VIP’

La edición actual de ‘La Granja VIP’ continúa generando alto voltaje, no solo dentro de la granja con las nominaciones de la semana, sino también en el entorno del programa, donde se libran fuertes batallas dialécticas.

El conflicto más reciente enfrenta al padre del participante Sergio Mayer Mori, Sergio Mayer, con la panelista Ferka. La polémica escaló hasta el punto de que Mayer anunció la posibilidad de emprender acciones legales en contra de la comentarista por sus “comentarios estúpidos” respecto al caso legal de su hijo.

La disputa se hizo pública durante una transmisión en vivo donde Mayer, visiblemente molesto, conversó con la comunicadora Analu Salazar. En ella, cuestionó las declaraciones de Ferka, acusándola de “revictimizar” a su hijo y de tener un “desconocimiento total y absoluto” del sistema legal.

¿Cuáles fueron los comentarios de Ferka?

Analu Salazar resumió en la conversación la postura de Ferka, la cual se centraría en argumentar que, dado que Sergio Mayer Mori tenía 18 años cuando nació su hija, no había existido un delito. Frente a esto, tanto Salazar como Mayer refutaron con firmeza.

“Es de suma ignorancia decir que porque Sergio cumplió 18 cuando nació su niña, no fue delito. El delito sucedió cuando él tenía 17, en esa edad no podía consentir”, explicó Analu, enfatizando que, por ley, un menor de edad no tiene la facultad de consentir un acto de este tipo, independientemente de lo que terceros supieran o dijeran.

Sergio Mayer fue más allá de la queja y reveló que ya está evaluando proceder legalmente. Aseguró haberse acercado a Salazar para “platicar de la parte legal porque creo que hay elementos suficientes para hacer algo”, refiriéndose específicamente a los panelistas del programa.

El padre del granjero afirmó que las declaraciones de algunos comentaristas constituyen en sí mismas un delito. “Lo que están haciendo de revictimizar me parece delicado; las panelistas es delicado lo que están haciendo y no se dan cuenta que se meten en un problema legal”, declaró.

Mayer insistió en que “hay leyes que protegen a los adolescentes” y criticó directamente a Ferka por afirmar en sus redes sociales que no hubo abuso. “Cuando se quiere justificar que un menor hizo algo con su consentimiento, no puede haber consentimiento de un menor, eso está en la ley”, sentenció.

Antes de concluir el tema, Sergio Mayer lanzó un duro mensaje para la panelista: “Debería de consultar un abogado antes de soltar tanta estupidez, porque se mete en problemas legales”.

El hijo de Mayer, afirmó en ‘Venga la Alegría’ que desde los 17 años trabaja para mantener a su hija, la cual tuvo con la modelo brasileña Natália Subtil, quien es 10 años mayor que Sergio Mayer Mori.

