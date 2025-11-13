Ferka y Flor Rubio discuten en plena gala de “La Granja VIP” tras pelea de El Patrón y Eleazar

Vaya encontronazo protagonizaron las panelistas Ferka y Flor Rubio durante la más reciente gala de nominación de “La Granja VIP“. ¿La razón? Sus opiniones divididas ante la pelea entre “El Patrón” y Eleazar Gómez dentro del reality.

Por su parte, la periodista expuso su postura a favor del actor tras su enfrentamiento verbal con el luchador Alberto del Río, argumentando que el trato que ha recibido no es justo.

“Lo que les pregunto y no me contestaron es: ¿Qué quieren hacer con Eleazar? ¿Lo quieren encerrar en un cuarto y que nadie le hable para que cumpla su pena? ¿Lo quieren quemar en leña verde como en la época de la Santa Inquisición? ¿O lo ayudan a salir adelante? Ayudar a un ser humano no quieren”, cuestionó a sus compañeras de escena Linet Puente y Ferka.

En respuesta, ambas panelistas afirmaron que las actitudes que Gómez ha mostrado durante su estancia en “La Granja VIP” han orillado al resto de sus compañeros a no querer convivir con él.

“No, no, no. Nadie dijo eso Flor (…) El castigo es que nadie lo quiere. Por eso. Punto“, expresó Ferka durante el acalorado debate.

Asimismo, Linet Puente expuso que el comportamiento del famoso que ha participado en historias como “Atrévete a Soñar” y “Mis XV” fue el que detonó el encontronazo con Alberto del Río: “Patrón se acercó en buena onda y le dijo: ¿Qué pasa, Ele? Y luego, luego, pum. Pues para la próxima mejor no me acerco. Para que me muerda”, complementó.

Flor Rubio no quitó el dedo del renglón y afirmó que además del impacto que la indiferencia de sus compañeros pueda tener en Eleazar Gómez, la dinámica del show también podría verse afectada: “Ya no hay programa si nadie le habla”, reiteró.

Además de esta intensa interacción, la velada trajo consigo la Asamblea de Nominación, donde luego de una larga ola de estrategias se anunció que Sergio Mayer Mori y Manola Díez se sumaron a Eleazar Gómez y Lis Vega como los participantes que podrían abandonar la competencia este domingo.

