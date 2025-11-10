Jawy es el cuarto eliminado de ‘La Granja VIP’; ¿gracias a Eleazar Gómez?

Ayer, domingo 9 de noviembre, Jawy Méndez se convirtió en el cuarto eliminado del reality “La Granja VIP“. La eliminación de este “chico reality” es consecuencia de la nominación directa que realizó Eleazar Gómez. Mientras que el público está jugando a favor del actor mexicano, dentro de “La Granja VIP” muchos siguen sin entender el resultado.

Muchos televidentes juegan al ritmo del reality conducido por Adal Ramones y Cristal Silva, es decir, que juzgan las acciones de los granjeros dentro de la casa y no basándose únicamente en lo que han podido ser fuera de esas paredes. Aunque el pasado puede pesarle a muchos, no todos los telespectadores juzgan en base a sus faltas del pasado.

Eleazar, dentro de “La Granja VIP”, es tan bueno y tan malo como muchos en la competencia. Y aunque tiene acciones que pueden y deberían ser juzgadas con severidad, también es cierto que muchos de sus compañeros tienen una cacería diaria en su contra y esto hace que el público vea por él.

Mientras él duerme o descansa o trabaja o simplemente respira, habitantes como Kim Shantal, El Patrón o el mismísimo Teo hablan de Eleazar a sus espaldas, juzgando cada paso, cada movimiento, cada acción.

El caso de Teo es particular: tiene razones para oponerse a Eleazar, pero desconfía aún más de Sergio Mayer Morí; aun así, se relaciona más con este último que con Eleazar.

Por otra parte, Teo es amigo de Pepe, un exparticipante de “La Casa de los Famosos 2” que vive bajo el estigma riguroso de todo lo que hizo mal en dicho reality. Quien lucha diariamente por dejar atrás esta experiencia alegando que no lo definen sus errores.

El tema de Eleazar es mucho más complejo; él fue acusado de agresión física en contra de su expareja, fue encontrado culpable y pagó con cárcel. Este hecho es algo que no podrá borrarse de su vida tan sencilla, pero una parte de los televidentes cree en la reivindicación del ser humano y muchos deciden ya no juzgarlo por su pasado.

Lo hemos visto antes. Pasó por esto el mismísimo Mario Bezares “Mayito”. Durante años muchos lo consideraron culpable del asesinato de Paco Stanley, y aunque fue a la cárcel y luego fue declarado inocente, este estigma lo persiguió por años y le cerró las puertas en muchas televisoras. Hasta que llegó “La Casa de los Famosos 2” y el público le dio la oportunidad de mostrar su verdadera personalidad y valor.

Si dentro de “La Granja VIP” todos siguen jugando a exponer a Eleazar y así lo siguen llevando una y otra vez al granero como peón, más lo victimizan de cara al público y este, que se mantiene activo y vigente en el 24/7, parece dispuesto a no dejarlo desamparado.

