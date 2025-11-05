La Bea deja en ridículo a Sergio Mayer Morí en ‘La Granja VIP’

No hay duda de que si de algo peca Sergio Mayer Morí en “La Granja VIP“ es de soberbia y egocentrismo. Todo es “yo” y “por mí”. Como si cada una de sus ideas fueran oportunidades de éxito que él les brinda a los granjeros para brillar por sí mismos. Esta semana quiso literalmente hacer creer que gracias a él Bea es nuevamente peona.

¡Gracias a Dios!, que Bea no es tonta, y sabe cómo contestar ante este tipo de comentarios que para algunos podrán ser inocentes. Pero quienes ven el 24/7 saben que es sencillamente una forma de hacerle creer tanto a los granjeros como al público que todo pasa gracias a él.

Ante el comentario de Morí, la Bea fue contundente y le dejó claro que aceptó ser peón de nuevo porque todos ellos no eran más que unos llorones. Además, Bea, repito, no es tonta… Y tanto ella como Teo podrían haber descubierto ya las artes de manipulación de Sergio Mayer Morí.

El público comparte además las opiniones de Bea y, ante su declaración, son muchos los comentarios que se han viralizado dándole la razón a la comediante. Este, por ejemplo, ejemplifica perfectamente lo que Bea le contestó a Sergio: “En tu cara, Sergito: eres un chillón y todo México lo sabe”.

Sigue Leyendo más de La Granja VIP aquí:

· Omahi es el tercer eliminado de La Granja VIP, y Eleazar Gómez vuelve triunfante junto a los demás granjeros

· Adal Ramones desmiente rumores sobre su salida de ‘La Granja VIP’

· Adrián Marcelo tilda de “enferma mental” a Manola Díez y critica a ‘La Granja VIP’