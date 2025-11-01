Adrián Marcelo tilda de “enferma mental” a Manola Díez y criticar a ‘La Granja VIP’

Adrián Marcelo, conocido por su paso polémico en ‘La Casa de los Famosos México 2’, vuelve a su tono característico: criticar sin piedad. Durante un episodio de su podcast junto a ‘La Mole’, habló sobre el reality show ‘La Granja VIP’ y se refirió a la actriz Manola Díez de forma despectiva.

El conductor no solo cuestionó el formato del programa, sino que lanzó duras afirmaciones sobre el casting de participantes. En un tono burlón, aseguró: “Ahí sí metieron verdaderos agresores”, y añadió: “Es que esa granja está. Y dijeron: ‘¿Quién le pegó a su novia?’ O sea, ¿quién la dejó moretoneada? Y tráetelos. Sí”.

Pero sin duda, una de sus declaraciones más controvertidas fue hacia Manola Díez, a quien calificó como “enferma mental”. “Nomás Manuela Díaz, que está desubicada. Me encanta que metan enfermos mentales a los realities, compadre. Esto es lo más delicioso que le puedes dar a la audiencia“, expresó.

El conductor también incluyó en sus ataques a Adal Ramones, afirmando de manera despectiva: “Y lo conduce alguien con peluquín, güey. ¿Qué puedes esperar de un reality?”

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Las declaraciones de Marcelo no pasaron desapercibidas. En plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, usuarios expresaron su rechazo hacia sus comentarios, calificándolos como irrespetuosos y un ataque hacia la salud mental.

Muchos señalaron que este tipo de expresiones refuerzan estigmas y fomentan la violencia mediática, especialmente hacia las mujeres.

Algunas de las reacciones incluyeron comentarios como: “Pobre, Adrián, no supera su salida”, “Hubiera entrado Adrián, como que tenía el perfil”, y “¿No te mordiste la lengua?”

Esta no es la primera vez que Adrián Marcelo se ve envuelto en controversias. Durante su participación en ‘La Casa de los Famosos México 2’, su salida del programa se dio de manera abrupta luego de que, en una transmisión en vivo, lanzara la frase: “Una mujer menos que maltratar”. Dicho comentario generó una ola de indignación y llevó a su retiro forzado del reality, marcando uno de los momentos más recordados –y criticados– de su trayectoria.

