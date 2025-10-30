Alfredo Adame arremete contra Manola Díez durante la gala de nominación en “La Granja VIP”

Vaya momento de tensión se vivió durante la tercera asamblea de nominaciones en “La Granja VIP” gracias al acalorado intercambio de palabras que Alfredo Adame y Manola Díez protagonizaron en plena gala y que marcó el fin de su amistad. ¿Qué fue lo que se dijo y cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

Siguiendo la tendencia del grupo, el polémico actor decidió otorgar su nominación a la ex presentadora de “Otro Rollo”, listando una serie de argumentos que pronto escalaron el tono dentro de la conversación.

Para comenzar, el famoso hizo alusión al desempeño de Manola Díez con respecto a las actividades de la granja: “Desde el primer momento que llegamos aquí decidiste mandarte sola, evadiste tus responsabilidades y te fuiste, nos dejaste botados en el establo al equipo de peones“, aseguró.

A la par de su molestia por la falta de compromiso con sus labores, Alfredo Adame expuso la serie de conflictos que la artista ha protagonizado con otros participantes: “Después iniciaste con una agresión a Sandra Itzel y después seguiste con Carolina y después seguiste con esto y después seguiste y ya te agarraste con todo mundo“, añadió.

La estocada final del mexicano se dio al utilizar adjetivos calificativos que dejaron a más de uno con la boca abierta, incluyendo a la propia nominada: “En esta casa adoptaste una personalidad narcisista, manipuladora, tóxica, dañina y nociva que nos empezó a hacer daño a todos. Yo me harté de cargarte la mochila y de andar siendo tu pilmama“, sentenció.

Por su parte, Manola Díez no se quedó callada ante esta ola de acusaciones y respondió contundente con su propia dosis de dureza: “No soy una mentirosa, porque bien sabes perfectamente. Ya me dijiste muchas palabras muy ofensivas, como es tu costumbre, ¿eh?“, expresó.

Asimismo, desmintió no haber contribuido para el funcionamiento de La Granja: “Y referencia a la vaca y todo eso. Yo hice mi trabajo, yo sé que yo lo hice. Si no lo hice a tu altura o como tú querías que lo hiciera, pero lo importante es que eres un mentiroso y un cobarde“, dijo para finalizar.

Al final de la velada, tras sumar 9 votos, Manola Díez se unió a la placa de nominados junto a Lis Vega, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez. Sin embargo, aún cuenta con la posibilidad de librarse de la eliminación durante la próxima dinámica de “salvación”, que se llevará a cabo este jueves.

Seguir leyendo:

• Manola Díez estalla contra sus compañeros por la falta de la comida en La Granja VIP

• Manola Díez revive el accidente que dejó ciego a su hijo

• La Bea es la nueva capataz de “La Granja VIP”