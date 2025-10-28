La Bea es la nueva capataz de “La Granja VIP”

La noche del lunes 27 de octubre, “La Bea” se convirtió en la nueva capataz de “La Granja VIP“, el nuevo reality de TV Azteca. La competencia fue dura, pero “La vecinita” se supo imponer en el terreno de juego. Ahora los fandoms están votando para que la acompañante de la nueva capataz en la suite sea nada más y nada menos que Lolita Cortés porque así lo desea Bea.

Como parte de sus labores principales, la capataz debe delegar responsabilidades para que la granja camine a la perfección. Debe otorgar tareas en las que todos los animales se vean atendidos, y así también delegar responsabilidades que van desde la limpieza de la casa y la granja hasta cocinar, lavar y ordeñar las vacas.

De momento, la labor de la Bea ya se destaca por encima de las dos semanas en las que Sergio Mayer Mori fue capataz, y terminó dejando a sus granjeros solo con el 50 % por cierto de los alimentos.

En medio de sus nuevas obligaciones, derechos y beneficios, la Bea también se permitió contratar “guardaespaldas”, entre los que se destacan Jawy y Eleazar Gómez. Otorgándoles, de alguna manera, protagonismo dentro de sus propias narrativas. Y es que así es ella, compartida con su cariño tanto como con su talento.

