¿La Bea está o no embarazada en La Granja VIP?

Dentro de “La Granja VIP” se ha desatado un rumor intenso alrededor de “La Bea”, una reconocida comediante mexicana. ¡Está embarazada! Todo surgió a modo de chiste; sin embargo, ‘entre broma y broma la verdad se asoma’, dice un antiguo refrán popular.

Eleazar Gómez regresó triunfal a “La Granja VIP” y Sandra Itzel es la eliminada del público

De momento nada parece estar confirmado, pero dentro del reality se especula y se juega con la posibilidad de que “La Bea” haya llegado embarazada a la competencia sin darse cuenta. “Tienes todos los síntomas”, dicen sus compañeros. “Se te ve en los ojos”, dicen otros.

La duda es palpable y la comedia que la acompaña también; sin embargo, dentro de este formato es levemente novedoso que se hable de un embarazo dentro del juego, y que se tome con tanta paciencia y júbilo.

De momento se cree que todo ha sido una confusión, pero en medio de las bromas, “La Bea” ya pidió que le envíen una prueba de embarazo con el afán de salir de dudas. “¡Qué emoción!”, le dice Lola Cortes. A lo que La Bea asegura no estarlo, que sólo está inflamada.

Dentro de “La Granja” ya ha encontrado padrinos y compadres de bautizo, y mientras se aclara si hay o no embarazo, el público televidente está disfrutando de un contenido sin precedentes en un reality que, aunque le duela a los fans de “La Casa de los Famosos México 3”, está dando mucho más de qué hablar y de todos sus participantes en general.

El furor que este programa ha desatado en el público mexicano supera al de la reciente edición del de Televisa en el que terminó ganando Aldo de Nigris.

Sigue Leyendo más de La Graja VIP aquí:

· Novia de Eleazar Gómez rompe el silencio sobre presunta demanda por violencia

· Bárbara Mori emocionada por la participación de su hijo en ‘La Granja VIP’

· Fabiola Campomanes y Sandra Itzel estallan en contra de Eleazar Gómez en “La Granja VIP”