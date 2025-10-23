Bárbara Mori emocionada por la participación de su hijo en ‘La Granja VIP’

La actriz Bárbara Mori no pudo ocultar su emoción y orgullo al hablar de la participación de su hijo, Sergio Mayer Mori, en el reality show ‘La Granja VIP‘. Durante una entrevista en el programa Venga la Alegría, la protagonista de la telenovela ‘Rubí’ se refirió con cariño y admiración a su hijo, quien actualmente se desempeña como capataz en la competencia.

Presentada como “la suegra de México en estos momentos”, debido a la popularidad que Sergio ha ganado en el programa, Mori no dudó en expresar su felicidad. Con una sonrisa, afirmó: “Pues mi hijo, ¿qué te puedo decir yo de él? Es lo más… mi hijo está… es hermoso”.

La actriz también se mostró conmovida al saber que, durante el reality, su hijo la ha mencionado como una pieza clave en su familia. “Pues yo creo que cada quien trae lo suyo, ¿no? Me encanta que lo puedan conocer, pues yo estoy perdidamente enamorada de él”, confesó, dejando en evidencia el fuerte vínculo que comparten.

Mori habla de su labor en ‘Amor Infinito’

Además de hablar sobre su hijo, Bárbara Mori aprovechó la entrevista para compartir detalles de su labor altruista al frente de la fundación Amor Infinito, dedicada a cumplir los sueños de niños con enfermedades terminales.

“También ha sido un camino muy hermoso en donde mucha gente se suma, porque hay mucha gente que tiene muchas ganas de ayudar y no sabe, como que yo era esa persona antes de abrir la fundación”, explicó.

‘La Granja VIP’ es uno de los realities del momento. En él, celebridades dejan sus comodidades para llegar a una granja y enfrentar diferentes desafíos.

