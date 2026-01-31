Sergio Mayer habla sin filtros sobre su pasado amoroso con Bárbara Mori

Sergio Mayer, actor y político mexicano, vivió un intenso romance con la actriz uruguaya Bárbara Mori en la década de los 90 que dio como fruto a su primogénito, Sergio Mayer Mori. En un intento de evitar que las especulaciones afectaran el desarrollo de su hijo, la pareja decidió mantener los detalles de su separación fuera del ojo público.

Hoy, esta decisión ha dado un giro de 180 grados para el ex integrante de “La Casa de los Famosos México”, ya que en una inesperada secuencia de confesiones se dio a la tarea de compartir algunos detalles de su historia de amor con la histrionisa.

El galán de telenovelas recordó que su romance con Bárbara Mori inició poco tiempo después de su divorcio con una de sus ex compañeras del grupo musical Garibaldi. Pese a encontrarse recién divorciado, Sergio Mayer confesó que el flechazo con la famosa fue instantáneo.

“Se me hizo una belleza con un ángel y una cosa divina. Con el tiempo nos seguimos viendo, ella me platicaba de la situación que tenía con una pareja que se llamaba Ernesto, que la trataba muy mal y le decía: ‘¿Por qué sigues ahí?’. Ya después con el tiempo que lo dejó y todo empezamos a salir, empezamos a andar“, contó al ser invitado especial en el podcast de Rodner Figueroa.

Poco después, el político mexicano decidió ayudarle a abrirse paso en el mundo del espectáculo: “Ella era entre modelo y edecán, no podía ser modelo porque era muy chiquita y la empiezo a apoyar para que haga más portadas con esa cara divina que tiene y ahí es donde empiezo a ponerla. La metí en clases de actuación en Televisa con Luis de Llano, en conceptos”, destacó.

Sería luego de esta suma de esfuerzos que la presencia de Mori en televisión se dio a conocer. “Usaba lentes, le operamos los ojos, se metió a clases de inglés, la metimos a empezar a crear esa personalidad, pero el talento que ella tenía era único, pero sí se necesitaba pulir todo eso. Así es como empieza su carrera”, dijo al entrevistador venezolano.

Su mayor prueba como pareja, destapó, fue convertirse en padres a temprana edad: “Después empezamos a estar juntos, a vivir juntos y a los 20 años, ella tenía 20 y yo 28, nos convertimos en papás”, explicó.

Pero, hoy en día, Sergio Mayer reconoce que esa experiencia los ayudó a reconocer que su historia de amor no debía continuar y el crianza de su hijo se llevaría de mejor manera estando separados.

