Sergio Mayer se lanza contra Alfredo Adame por comentarios que hizo sobre su hijo

El actor mexicano Sergio Mayer salió en defensa de Sergio Mayer Mori, su hijo, quien fue víctima de unos comentarios desafortunados por parte de Alfredo Adame.

El también político habló sobre este tema durante la visita que hizo a ‘La Mesa Caliente’, en donde no se calló nada al ser cuestionado por los dichos del ganador de la primera edición de ‘La Granja VIP’.

Durante su intervención Sergio aseguró no tener nada en contra de Adame, a quien ve como un compañero de profesión, pero lo que sí consideró como desafortunado es que usara algo que su propio hijo contó en el reality show para atacarlo.

“Lo que pasa en un reality, se queda en un reality. ¿Por qué tratar de humillarlo de esa manera? Las declaraciones que Sergio hizo con respecto a su adicción, que él lo ha dicho, él lo hizo para ayudar a los jóvenes que están pasando por eso y me parece desafortunado desacreditarlo, minimizarlo y decir que es un muchacho drog… despectivamente”, soltó Sergio ante la mirada atenta de sus entrevistadoras.

A continuación detalló que el testimonio que su hijo dio en el reality de TV Azteca, con respecto a sus adicciones, no fue visto con malos ojos por los televidentes, sino todo lo contrario.

“Ha habido mujeres, señoras, que le han escrito a Sergio y le dicen: ‘Gracias porque gracias a ti ahora entiendo a mi hijo y sé por lo que está pasando”, soltó Sergio Mayer en otro fragmento de la entrevista.

Para terminar con el tema el también bailarín lamentó que Alfredo Adame hable de la forma en que lo hizo cuando él también es padre.

“Me parece delicado que él, como padre, si él no tiene esa empatía con sus hijos, pues lo entiendo que no entienda la empatía de otros padres con sus hijos. Él y yo nos tenemos respeto. Somos compañeros de trabajo, pero muy desafortunadas sus declaraciones porque yo no haría declaraciones del hijo de un amigo. Yo, al contrario, lo cuidaría”, concluyó Mayer, quien dejó en claro que Mayer Mori se salió de su casa desde los 15 años y desde entonces él se ha hecho cargo de la vida que eligió.

Sigue leyendo: