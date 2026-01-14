Magaly Chávez se pronuncia sobre la orden de arresto contra Alfredo Adame: “Es un regalo”

A solo unos días de compartir un comunicado en el que confirmó una orden de arresto contra su ex pareja Alfredo Adame, la influencer Magaly Chávez rompió el silencio sobre esta decisión del juez y la calificó como “un regalo” en medio del caos que vivió junto a él.

Fue el pasado 12 de enero cuando la actriz compartió que el veredicto de las autoridades se dio como resultado de la demanda que presentó Chávez por las declaraciones que el actor lanzó sobre su género. Además, indicó que el encarcelamiento de 30 horas se ejecutaría durante los próximos días por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Luego del revuelo que causó dicha noticia, Magaly Chávez concedió una entrevista al programa Vaya Vaya TV, en donde compartió su sentir ante la resolución del juez a cargo de su proceso legal.

“El que le hayan dado 30 horas de cárcel, si le hayan dado menos o más, para mí hubiera sido lo mismo. Pero pues allá se logró el objetivo. Demostrar, una, que estaba mintiendo, y dos, pues que se castigue, porque no nada más que tienes boca, vas a insultar, vas a señalar, vas a mentir“, declaró ante los micrófonos del show en YouTube.

De acuerdo con lo dicho por Chávez, el veredicto en contra del denominado ‘Golden Boy’ no solo incluye más de un día en prisión, ya que también se estipuló que este no podrá volver a mencionarla o hacer comentarios sobre su persona ante los medios de comunicación. De lo contrario, Adame tendrá que enfrentar otras medidas legales.

Para finalizar, Magaly Chávez indicó que lejos de alegrarse por la situación del actor, se siente aliviada de haber recibido justicia en su caso: “Yo no estoy buscando venganza. Esto no fue una venganza, esto fue justicia”, recalcó.

