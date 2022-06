Magaly Chávez revela por qué terminó con Alfredo Adame: “Necesitas ayuda de un profesional”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Magaly Chávez confesó estar decepcionada de Alfredo Adame por la serie de señalamientos que hizo en su contra, y para acabar de una vez por todas con las especulaciones reveló por qué decidió terminar su relación con él.

Durante una entrevista para Gerardo Escareño en su canal de YouTube, la modelo compartió su opinión sobre la guerra de declaraciones que sostuvo hace unos días con Alfredo Adame durante el reality ‘Soy famoso ¡Sácame de aquí!’ Por lo que no se quedó callada y le respondió luego de haber sido llamarla ‘corriente’ y señalarla de usar su fama.

“Yo nunca me he manejado como corriente, ni vulgar, ni mucho menos. Si antes no le creí menos ahora”, dijo.

La también cantante aseguró que le gustaría pensar que las disculpas de Adame son sinceras y no solo para quedar bien.

“No es que yo le tenga rencor, acepto sus disculpas como se lo dije. Ojalá y las haga de corazón, pero bueno, él solo sabe si lo hace por un bien, si lo hace por él, si lo hace por mí, por toda la gente que ha ofendido porque esa disculpa yo la quería para todas las personas que han pasado por su boca”, confesó.

Pero dentro de sus fuertes revelaciones, destacó que el conductor mexicano “es un buen hombre”, pero necesita ayuda de alguien especializado en psicología.

“Yo le dije: ‘necesitas ayuda de un profesional, no lo hagas por mí, por la gente que te odia o que te critica, hazlo por ti'”. Magaly Chávez

Enfatizó en que el actor continuamente es víctima de sus propias palabras y no se mide a la hora de hablar de alguien.

“Hay algo en él que tiene mucho rencor, tiene mucho odio. ¿Hacía qué? ¿Hacía quién? no lo sé. Solo sé que él cuando habla no se detiene y cuando no se detiene ofende demasiado y al rato qué va hacer“, agregó.

Y no se quedó callada, por lo que también terminó confesando que uno de los motivos que la obligaron a terminar su relación fue lo violento que es Alfredo Adame.

“Soltó una patada, al rato ¿Qué va hacer, que me pegue? No, no. Yo desde un principio cuando vi todo esto dije: ‘no señorita Magaly yo creo que usted tiene que poner un alto porque si usted lo permite más adelante va a suceder otra cosa'”.

“Le generaba un orgullo verme llorar, ya no lo permití y es por eso que terminé yo también la relación y dije hasta aquí” Magaly Chávez

Puntualizó que era de las pocas personas que creía en él y lo ayudó porque quería verlo feliz, que le hablara a sus hijos y que todo su entorno regresara.

“Quería que volvieran a recordarlo, no lo de ahora, pero se me salió de las manos. No soy niñera de nadie, mamá de nadie, como novia yo quería ayudarlo, pero si el señor no quiso agarrar esa ayuda, pues ni modo”, agregó.

