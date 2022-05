“Sí pague”, confesó un hijo de Alfredo Adame sobre cuando lo extorsionaron por una foto íntima

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La familia de Alfredo Adame sigue llamando la atención en los medios, sobre todo después de que el actor apareciera llorando y pidiendo una reconciliación con sus hijos en “Soy famoso ¡Sácame de aquí!”. Uno de ellos, Sebastián hace poco le respondió al respecto, pero parece que tiene otras cosas en mente, porque hace poco habló de cuando fue extorsionado por una fotografías íntimas que envió a través de redes sociales.

“La última vez que mandé una nude hace mucho me costó tres mil pesos (150 dólares américos), entonces no vale la pena”, dijo Sebastián Adame en una conversación con las cámaras de Edén Dorantes, sobre la vez que tuvo que hacer ese pago para evitar este incidente hace cinco o seis años.

El hijo del conductor aseguró que las aplicaciones de citas eran una buena manera de encontrar una relación, pero, dejó de creer en ellas cuando este usuario lo chantajeó con difundir sus fotos: “Me extorsionaron porque pues sí pagué el dinero para que no saliera la foto… No me he vuelto a tomar nada porque no me voy a arriesgar otra vez al mismo chistecito”.

Sebastián Adame también habló de que prepara para la marcha del Orgullo LGBTQ+, la cual se realizará el próximo 25 de junio de 2022, a la que irá junto a su madre Mary Paz Banquells y aseguró que sobre el acercamiento de Alfredo Adame:

“Todavía estamos esperando a que se acerque a nosotros en persona para ver qué va a pasar, cómo se va a resolver esto. Él creo que está en su programa grabándolo o en su casa, la verdad no sé, como dije muchas veces, ya estoy cansado de que estuve intentando, de que estuve con toda la actitud para que él siempre estuviera diciendo cosas malas, entonces si va a haber un acercamiento tiene que empezar por él”, comentó.

