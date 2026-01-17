Alfredo Adame arremete contra sus excompañeros de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’

Casi un mes después de su victoria en ‘La Granja VIP’, el actor mexicano Alfredo Adame sigue en el ojo del huracán debido a la rivalidad surgida en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’. En una reciente aparición en el programa La Mesa Caliente de Telemundo, Adame respondió sin filtros a las críticas que han realizado en su contra varios de sus excompañeros.

Con la frontalidad que lo caracteriza, el también conocido como Golden Boy inició su réplica con un contundente mensaje general: “Siento mucho júbilo de que sigan sacando sus mediocridades, sus ignorancias y sobre todo la vida fracasada que han llevado”.

Las declaraciones de Adame

Posteriormente, dedicó unas palabras específicas a cada uno de sus detractores. Sobre Diego Soldano, afirmó que se trata de un “actor fracasado” que lleva tres años sin trabajo, razón por la cual, según Adame, se dedica a hablar de él. “Lo llevaron a La Casa de los Famosos para que yo lo humillara y denostara”, sentenció.

Respecto a la creadora de contenido colombiana Rosa Caiafa, Adame fue igual de mordaz. Aunque las conductoras del programa le pidieron moderación, el actor finalizó su intervención sobre ella considerando que Caiafa no vale “un cacahuate”, por lo que decidió no profundizar en sus comentarios.

Para Paulo Quevedo, con quien ha tenido pleitos públicos en el pasado, optó por una estrategia distinta en esta ocasión, evitando hacer comentarios demasiado fuertes.

Finalmente, dirigió sus palabras hacia Luca Onestini, a quien lamentó que, “siendo tan joven, tenga una vida tan triste” y que no “sirva para nada”.

Las declaraciones de Adame demuestran que, a pesar del tiempo transcurrido desde el final del reality show, las tensiones y rivalidades entre algunos exconcursantes permanecen vivas.

El actor no solo no ha olvidado lo vivido en el programa, sino que ha aprovechado esta plataforma para responder con contundencia y sin titubeos a lo que considera ataques injustificados, dejando en evidencia que los conflictos fuera de la pantalla pueden ser tan intensos como los que se ven dentro de ella.

