Laura Zapata se declara la nueva villana de La Casa de los Famosos 6

A pesar de las dudas sobre su ingreso a La Casa de los Famosos 6, de Telemundo, Laura Zapata confirmó que será parte de esta nueva temporada que promete más dramas y momentos épico.

La propia actriz acalló los rumores y en su cuenta de Instagram dejó saber que está lista para marcar su territorio.

“Está decidido. Entro a La Casa de los Famosos. No entro a esconderme… entro a jugar. No entro a pedir permiso… entro a marcar territorio. Y no entro sola… entro con ustedes“, escribió la actriz en un mensaje que acompañó con una imagen suya llevándose el dedo a los labios en señal de silencio, junto al logo del programa.

Zapata dejó claro que su presencia no pasará desapercibida: “Gracias a todos los que han estado firmes, leales, amorosos y guerreros. Esto apenas comienza… y cuando una villana entra, la historia cambia. Nos vemos adentro“.

Sobre su participación

Aunque ya está confirmado, los reportes periodísticos sugieren que su participación estuvo a punto de cancelarse. En el programa de Flor Rubio, el periodista Gabo Cuevas reveló que existían versiones sobre una posible renuncia de Zapata, motivada por presuntas amenazas provenientes de otras participantes.

“Yo me enteré de eso, que ayer estuvo hablando con los meros, meros, diciendo que ella no va a dejar ahí la carrera por una ‘loquita‘”, añadió la periodista Analu Salazar.

La referencia a una “loquita” encendió las alertas sobre posibles rivalidades que podrían explotar desde el día uno, asegurando momentos de alta tensión en el reality.

Lejos de amedrentarse, Laura Zapata se perfila como una de las piezas clave de esta nueva edición, que promete celebridades con caracter fuerte. Hasta el momento, los famosos confirmados para la aventura que comenzará el martes 17 de febrero de 2026 son:

Lupita Jones (ex Miss Universo)

Kunno (Influencer)

Jailyne Ojeda (Creadora digital)

Laura Zapata (actriz)

Yina Calderón (empresaria y DJ)

Caeli (influencer)

Kenny Rodríguez (exparticipante de Love Island USA)

Con la promesa de ser una “villana” dispuesta a no quedarse callada dentro de la casa y un grupo de celebridades importantes, la audiencia podrá ser testigo de cada conflicto, alianza y confesión las 24 horas del día a través de la señal de Telemundo y sus plataformas digitales.

