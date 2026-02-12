¿Laura Zapata y Héctor Sandarti se retiran de “La Casa de los Famosos 6”?

Desde la semana pasada se ha empezado a correr el rumor de que hay ciertas celebridades que habían aceptado ser parte de la sexta temporada de “La Casa de los Famosos“ que han decidido abandonar el proyecto a última hora. Algunos creadores de contenido aseguran que entre los nombres de las personalidades que ya no estarán en el proyecto se encuentran los de Laura Zapata y Héctor Sandarti.

¿Héctor dice que no?

El caso de Héctor Sandarti se mantendrá como una duda, ya que el conductor guatemalteco nunca fue presentado como confirmado por la cadena, aunque incluso nosotros lo teníamos en nuestra lista de famosos que ingresarían al reality.

Nuestras fuentes, para finales del año pasado, nos aseguraban que Sandarti estaba totalmente confirmado. Sin embargo, por alguna razón que aún no es del conocimiento público, el exconductor del reality más exitoso de Telemundo decidió no ingresar al juego como habitante.

Evaluando la situación, si en efecto Héctor ya no será parte del show, la verdad es que para su imagen puede que esta sea la mejor decisión. Sandarti fue parte de “Top Chef VIP 4”, un programa del que salió bien parado y siendo querido por el público.

Pero, durante su presencia, vivimos lo bien que se le daba ser parte de un grupo y compartir el chisme. Lamentablemente, si entrase al juego y cayese en el equipo equivocado, la verdad es que su imagen se vería muy resentida, cuando al día de hoy sigue siendo uno de los talentos más queridos de la televisión hispana.

¿Yina consiguió asustar a Zapata?

Laura Zapata es un tema completamente diferente, porque Telemundo la confirmó como habitante de la sexta temporada, dentro del segundo grupo de famosos confirmados. Y su presentación fue todo un éxito. Ya que desde el momento en el que los conductores comenzaron a pedirle su opinión por el resto de habitantes que compartirían créditos con ella, Laura empezó a generar controversia y contenido.

Se calentaron tanto los ánimos por las palabras de Zapata hacia Yina Calderón que la colombiana no dudó en responderle y asegurar que, sin importar la edad de la reconocida villana de las telenovelas, ella no iba a tener reparo en responderle, porque “quien me busca me encuentra”, aseguraba Calderón a través de las redes sociales.

Pero Yina fue incluso más allá, destacando que después de los ataques recibidos por parte de Laura Zapata, ella había hecho su tarea, y ahora estaba preparada para responder. Porque ya sabía sobre todos los problemas públicos y legales que conforman parte del lado controversial de la hermana de Thalía, aseverando que sería capaz de un posicionamiento recordarle la envidia que, según ésta, la mexicana siente por su hermana.

Después de todas estas declaraciones comenzaron los rumores de que Laura se sentía amenazada y temía por su seguridad dentro del reality show, ya que ella también se informó sobre el pasado de Yina Calderón.

Por ahora, rumores van, rumores vienen. Nadie sabe aún y a ciencia cierta si en efecto la producción de “La Casa de los Famosos 6” está lidiando con abandonos de último momento.

Sigue leyendo más de “La Casa de los Famosos” aquí:

· Se prendieron los dimes y diretes entre Kunno y Dania Méndez, por “La Casa de los Famosos 6”

· Aleska Génesis asegura que se peleó con Carlos Adyan, por culpa de Luca Onestini.

· Lupita Jones advierte que responderá y no se dejará de nadie en “La Casa de los Famosos”, pero con respeto.