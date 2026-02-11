Se prendieron los dimes y diretes entre Kunno y Dania Méndez, por “La Casa de los Famosos 6”

Dania Méndez y Kunno encienden las redes, previo al inicio de “La Casa de los Famosos 6”. Mensajes van, mensajes vienen y los comentarios ya se han expuesto en las redes sociales de varios creadores de contenido, como @elleoncito01 y @caritoshowbiz.

Todo empezó porque en el programa “En Casa con Telemundo”, le pidieron a Kunno que se posicionara con ciertos personajes, tratando de emular una de las dinámicas más polémicas de “La Casa de los Famosos”. Entre los rostros de famosos, versus los cuales el creador de contenido tuvo que posicionarse, se encontraba el de Dania Méndez, ex habitante de dicho reality en sus temporadas tres y “All-Stars”.

Los comentarios de Kunno hacia Ménez no fueron bien recibidos por el público de la mexicana y esto fue lo que dijo @papikunno al respecto: “¿Para qué se enojan? El posicionamiento de hoy era un ejercicio y es contenido. Nada personal. Me extraña que gente que ya tiene experiencia en el show se ofrenda tanto cuando ya sabe cómo funciona este medio”.

Dania, por su parte, tuvo su reacción y este fue el mensaje que publicó en sus plataformas: “Una abeja no desperdicia su energía tratando de convencer a una mosca de que la miel es mejor que la mierda”.

Las opiniones de ambos generaron un caos en sus redes sociales, porque hay personas que aún no dejan de llamar a Dania “Judania”, tildándola de traidora por su forma de jugar dentro de “La Casa de los Famosos All-Stars”, mientras que otros aseguran que Kunno podría llegar a ser uno de los primeros eliminados de la competencia, y cuestionan que este tenga algún tipo de talento que valga la pena ver dentro del show.

Sea como sea, ambos están dando mucho de qué hablar sobre un reality que aún no ha abierto sus puertas. La nueva temporada de este reality está prevista para el 17 de febrero a través de Telemundo, bajo la conducción de Jimena Gállego y Javier Poza.

De momento, los famosos confirmados para esta sexta temporada son: Lupita Jones, Kunno, Jailyne Ojeda, Laura Zapata, Kaeli, Yina Calderón y Kenny Rodríguez. Se espera que en los próximos días se develen nombres como los de Matías Ochoa, Celinee Santos, Horacio Pancheri, Héctor Sandarti, Norkys Batista y Paco Pizaña, entre otros.

