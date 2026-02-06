Lupita Jones advierte que responderá y no se dejará de nadie en “La Casa de los Famosos”, pero con respeto

La sexta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo cuenta ya con un elenco que está dando mucho de qué hablar. Se destacan desde esta semana y con perfiles fuertes Laura Zapata y Yina Calderón. El público, debido a los dimes y diretes que tienen en estos momentos vigentes en las redes sociales, gracias a los programas de televisión de la cadena, ya las tiene entre sus favoritas. Y son las que mayor expectativa están generando, por encima del resto de los ya confirmados.

Pelear no es lo mío… Ustedes saben que no me voy a dejar, pero no voy con el afán de buscar pleito", aseveró Lupita Jones, – Modelo, actriz, escritora y empresaria mexicana.

La primera sorpresa de esta edición, hay que decirlo, fue Lupita Jones. Porque el reality está muy lejos del perfil que todos hemos conocido sobre su trabajo en el mundo de la belleza, con certámenes como Miss México y Miss Universe; sin embargo, aceptó el resto y ya forma parte de una de las temporadas más ambiciosas de Telemundo.

Las actitudes de Laura y Yina también han buscado la reacción de Jones, quien ha dejado muy claro que, si bien es cierto que no tiene ningún problema en responder ante cualquier tipo de ataque, también es cierto que no pretende caer en provocaciones, que ella no es una mujer que busque el conflicto. Básicamente, ha dado a entender que no es una persona que pretenda generar un problema para obtener notoriedad.

¡Cuidado con la posición que tome Lupita Jones, o nos veremos frente a una nueva versión de Paty Navidad en esta temporada!

Sigue Leyendo más de “La Casa de los Famosos” aquí:

· “La Casa de los Famosos 6”: Yina Calderón le envía fuerte mensaje a Laura Zapata

· ¿Paco Pizaña y Celinee Santos serán parte de ‘La Casa de los Famosos 6’?

· Laura Zapata inicia feudo contra Yina Calderón rumbo al inicio de “La Casa de los Famosos 6”