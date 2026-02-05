“La Casa de los Famosos 6”: Yina Calderón le envía fuerte mensaje a Laura Zapata

“La Casa de los Famosos 6” no ha empezado, pero el drama ya se ha instalado. Yina Calderón mandó a Laura Zapata al geriátrico y además dejó en claro que, ante cualquier comentario negativo o ataque que reciba por parte de la reconocida actriz mexicana, ella reaccionará atacando sus puntos más débiles. Destacando que está dispuesta a mencionar a Thalía como parte de su estrategia para desestabilizar a Zapata.

A través de sus redes sociales, la colombiana aseguró que, después de todo lo que Laura dijo ayer en Telemundo, ella se dedicó a buscar los puntos débiles de Zapata y que está dispuesta a sacarlos durante el reality. Tiene claro, por ahora, que algunos de los personajes que podrían llegar a ser sus enemigos en esta edición son Kuno, Laura Zapata y Oriana Marzoli.

De los tres mencionados, solo Oriana Marzoli aún no ha sido confirmada para esta la sexta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo. Pero así como ella, tenemos en nuestra lista de espera a: Celinee Santos, Héctor Sandarti, Horacio Pancheri, Eduardo Antonio, Paco Pizaña e incluso a Matías Ochoa junto a Norkys Batista.

