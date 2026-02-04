¿Alejandra Tijerina y Manelyk González enfrascadas en indirectas constantes?

Alejandra Tijerina y Manelyk González se hicieron amigas en el año 2025 durante su paso por “La Casa de los Famosos All-Stars”. Su amistad llegó al punto de convertirse en algo verdaderamente especial, porque además de amigas fueron aliadas dentro de un reality que le cambió la vida a muchas personas.

La amistad de Dania Méndez y Manelyk incluso quedó diluida por la cercanía entre Alejandra y Mane. Ya que “la ojiverde” y Méndez son protagonistas de una historia en la que ninguna de las dos quedó con deseos de ser parte de la vida de la otra.

Muchos, después de la edición “All-Stars”, creyendo que Ale y Mane serían amigas hasta “el sol de hoy”. Sin embargo, todo parece indicar lo contrario. El final de la casa parece haber marcado también el final de su amistad, y aunque para muchos ha sido una real sorpresa, Alejandra Tijerina es más amiga de Erubey de Anda que de la exestrella de “Acapulco Shore”.

¿Por qué se terminaron distanciadas? Aparentemente, hubo un malentendido con unas vitaminas que Mane necesitaba que Alejandra le llevara a Nueva York el año pasado, donde ambas se encontraban trabajando para la semana de la moda 2025. ¿Esta es la única razón del distanciamiento? La verdad solo la conocen ellas.

Ahora, el foco vuelve a iluminarlas porque Alejandra ha estado subiendo contenido “capcioso” para algunos, en donde deja mensajes difíciles de descifrar. Hace algunos días habló de amistades que ya no quería tener más en su vida, por diversos temas, y fueron muchos los que temieron que sus palabras fueran dirigidas hacia Erubey.

La joven cantante que reside en Miami salió junto a Alejandra para confirmar que la “indirecta” no iba dirigida a ella. Fue aquí donde muchos creyeron que sus palabras entonces podrían reflejar algún tipo de trasfondo al final de su “amistad” con Mane.

¿La respuesta de Manelyk González?



Manelyk, por su parte, compartió un video en donde habla de cómo algunas amistades se pierden luego de que una amiga sigue siendo amiga de tu exnovio, en lugar de quedarse simplemente contigo.

El argumento de Mane podría no estar dirigido a Tijerina, pero algunos creen que la “indirecta” es para su compatriota. Ya que aparentemente ellas dos ya no son tan cercanas, mientras que Alejandra sigue siendo muy amiga de Carlos “Caramelo” Cruz, el más reciente ex de la creadora de contenido.

Pero la amistad de Ale y de Caramelo se generó en el mismo reality de “La Casa de los Famosos All-Stars”, en donde se dio también su acercamiento con Mane. Así como la relación de cariño y compadrazgo que vivieron junto a Rey Grupero, quien sigue siendo amigo de ambos. La única que al parecer quedó al margen de todo lo que construyeron “Los Chalinillos” dentro de dicha edición es Manelyk.

Aunque hay que recordar que lo mismo pasó con la amistad que vimos surgir dentro de la primera temporada de dicho reality, en donde Alicia Machado y Mane fueron sumamente cercanas. Y aunque se lleven bien en la distancia, desde las redes sociales, ellas nunca se han vuelto a ver ni a tratar como cuando fueron parte de esa primera edición, en donde la venezolana terminó siendo la ganadora.

Dicho esto, todo parece indicar que este es el típico proceder de la ex de “Caramelo”. Ella crea universos alternos en los realities que no necesariamente se convierten en parte de su realidad real, fuera de los mismos. ¿Hace bien o hace mal? Eso solo el tiempo lo dirá.

Ante todo lo anterior, siempre nos quedará la duda, de momento, sobre si los comentarios están siendo dirigidos tanto de Ale hacia Mane, y viceversa, o si todo es parte de un malentendido y todo esto es simple y llano contenido para redes sociales.

