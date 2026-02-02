¿Matías, Curvy, Celinee y Paco se alistan para entrar a ‘La Casa de los Famosos de Telemundo’?

¿Sí o no? “La Casa de los Famosos” de Telemundo con su sexta temporada está a punto de empezar. Y esto quiere decir que “Exatlón Estados Unidos” está en sus últimas semanas; sin embargo, hay muchos nombres de famosos que aún no han sido confirmados y muchos fans están ansiosos por saber quién sí y quién no será parte de este proyecto. Por consiguiente, hay muchísimos rumores alrededor del exitoso reality de la cadena hispana.

¿Estos son los nombres que se perfilan como habitantes para La Casa de los Famosos 2026 de Telemundo?

De momento, solo contamos con tres habitantes confirmados. Hablamos de Lupita Jones, Kuno y Jailyne Ojeda. Sin embargo, hay muchos nombres infiltrados también confirmados. Dentro de nuestras listas siempre estuvieron: Paco Pizaña, Matías Ochoa, Celinee Santos, Héctor Sandarti y Curvy Zelma. Sin embargo, los nombres de ellos aún no aparecen en la lista de confirmación de Telemundo.

Ahora bien, tanto Celinee como Matías han dado señales de su futuro profesional, y todo parece indicar que en efecto estarán dentro de la casa de “La Jefa”.

Pero hay que decir que el nombre de Paco Pizaña, al parecer, se ha colocado en la lista de espera y aún se mantiene en la categoría de pendientes. Cristina Portana, “Caramelo”, Manelyk González, Samira Jalili y Sergio Mayer, por su parte, se sabe que serán parte del panel de críticos que veremos. Algunos durante la semana y otros solo en los fines de semana, sobre todo para las galas de los domingos debido a los posicionamientos.

Otro nombre que soltamos hace meses, y que también será parte de esta edición, es el de Gianmarco Onestini. El hermano de Luca será parte de esta competencia y algunos aseguran que la huella de “Los Palulus” retomará fuerza en esta edición. Por él tal vez veamos abogando a Luca Onestini y al mismísimo Paulo Quevedo.

Se cree que Rey Grupero no será gran parte de esta edición, ya que él trabaja con TV Azteca, aunque se le podría ver como invitado en alguna gala.

