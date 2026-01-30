Carlos “Caramelo” Cruz le envía fuerte mensaje a Manelyk González, como posicionamiento

Maripily Rivera estuvo como conductora invitada en el programa “En casa con Telemundo”, para hablar y promocionar la nueva temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo. Como parte de esta promoción, el programa desde Nueva York también se conectó a través de Génesis Suero a Carlos “Caramelo” Cruz, el ganador de la edición All-Stars.

En dicha conversación, el público fue testigo de dos aspectos importantes: el primero, que entre el dominicano y la boricua no hay problema alguno. Ambos se comportaron cordiales y simpáticos, como ha sido su costumbre. Y tanto es el cariño, que “El Huracán Boricua” logró obtener crujiente material por parte de “Caramelo” sobre Manelyk González, posicionándose con la mexicana como si aún estuvieran dentro de la casa de “La Jefa”.

En ese momento el mensaje de Caramelo fue claro, contundente y sin caer en faltas de respeto. Básicamente, el creador de contenido le dijo a Mane que de alguna forma es lamentable que ella sea de una forma frente a las cámaras y otra completamente diferente detrás de las mismas.

Otras palabras del “domi” con las que muchos asumen podría estar haciendo referencia a Mane son cuando Suero le pide que este le envíe consejos a los nuevos habitantes. En donde les dice que no hagan las cosas como él, que no investigó nada sobre sus compañeros, que lo mejor que pueden hacer es averiguar quiénes son y cuáles son sus estrategias en este tipo de juegos, para conocer cuál es la cara de cada uno de ellos, tanto dentro como fuera de la competencia.

