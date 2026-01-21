Telemundo confirma fecha de estreno de ‘La Casa de los Famosos 6’

El prime time de Telemundo volverá a dar muchísimo de qué hablar muy pronto, luego de que la cadena confirmara hace unas horas la fecha de estreno de ‘La Casa de los Famosos 6’, su reality show estrella.

La emisión, que será conducida por Javier Poza y Jimena Gállego, volverá a pantalla el próximo martes 17 de febrero, tal y como lo dio a conocer la propia cadena por medio de una serie de publicaciones hechas en las redes sociales y en sus distintos programas, en donde se brindaron mayores detalles sobre su retorno.

“Ya tenemos fecha de la nueva temporada, qué emoción!!!!!”, se lee en uno de los mensajes con los que la cuenta oficial del reality show acompañó la noticia.

Además de revelarse la fecha de estreno de ‘La Casa de los Famosos’, también se dio a conocer que la nueva temporada del reality se emitirá a partir de las 7PM/6C y podrá ser seguida por Telemundo y Peacock.

El anuncio llegó acompañado de un promo en el que se dejó ver que estaríamos ante ‘La Casa de los Famosos’ más grande jamás vista, lo que podría significar que será la que tendrá más habitantes, la que durará más tiempo o que se llevará a cabo en una casa de mayores dimensiones.

“‘La Casa de los Famosos’ regresa muy, muy grande”, se anunció en uno de los promocionales de la nueva temporada del reality show.

A pesar de la gran expectación que ha generado su próximo estreno, hasta el momento se desconoce la identidad de los habitantes que formarán parte de esta nueva temporada.

Hay que recordar que en el pasado el reality show fue ganado por Alicia Machado, Ivonne Montero, Madison Anderson, Maripily Rivera y ‘Caramelo’, quien, de paso, se convirtió en el primer hombre en ganar la edición del reality realizada por Telemundo.

Sigue leyendo: