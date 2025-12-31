¿Se viene “La Casa de los Famosos Super Stars” para el año 2026?

“La Casa de los Famosos” de Telemundo abrirá sus puertas al público hispano a partir del mes de febrero del año 2026. Básicamente, estamos a poco más de un mes para volver a vivir la emoción de este exitoso reality. Como era de esperarse, las especulaciones sobre los nuevos habitantes están generando una serie de argumentos que ofrecen luz y oscuridad al mismo tiempo.

¿Quiénes serán los nuevos habitantes? Hay muchos nombres alrededor de esta nueva temporada. La familia Rivera regresará al programa, según fuertes rumores que venimos confirmando desde hace meses. Mientras que también nos aseguran que Samira Jalil y el hermano de Luca Onestini se unirán al proyecto. Entre estos nombres también se perfilan los de Paco Pizaña, Curvy Zelma, Celine Santos y Matías Ochoa, a quienes los conocimos en Top Chef VIP 4.

Gina Salazar, Vladimir, Félix “El Más Picante” y una de las hermanas de Aleska Génesis podrían ser personajes también asegurados para esta nueva edición. Y en medio de todo lo que se dice, hay quienes afirman que esta temporada llevará por nombre “La Casa de los Famosos Super Stars”.

Muchos de los posibles integrantes son reconocidos a nivel hispano; sin embargo, la fama de una “superstar” es algo que podría generar ruido entre el público televidente, porque sobre esta categoría esperarías tener a muchas más celebridades, entre las que deberían entonces contar con protagonistas de telenovelas como Rafael Amaya, protagonista de “El Señor de los Cielos”, lo cual sería un total e inesperado “comeback” por parte del actor.

Tener dentro de la nueva temporada a un Héctor Sandarti sería interesante, sobre todo porque es uno de los conductores de televisión más queridos de Telemundo y fue durante tres años el conductor del reality. Tenerlo de regreso, aunque sea como participante, sería interesante, mas no sé qué tan buena idea sea para él dentro de su catálogo de proyectos.

Esto entonces también nos genera la necesidad de proponer otras celebridades como Cristian Castro, que es generador de contenido por sí mismo dentro de la industria musical y en las redes sociales. Si han de darle un nuevo nombre, yo lo dejaría simplemente como “La Casa de los Famosos Stars” y allá. O incluso repetiría edición “All-Stars” porque, sea como sea, todos son estrellas del entretenimiento desde sus distintas áreas de trabajo.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos de Telemundo aquí:

· ¿Hermano de Luca Onestini se prepara para “La Casa de los Famosos” de Telemundo?

· Matías Ochoa no descarta su posible ingreso a La Casa de los Famosos de Telemundo en 2026

· ¿Estos son los nombres que se perfilan como habitantes para La Casa de los Famosos 2026 de Telemundo?