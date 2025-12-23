¿Hermano de Luca Onestini se prepara para “La Casa de los Famosos” de Telemundo?

Muchos nombres están sonando para “La Casa de los Famosos” de Telemundo. Y nuestras fuentes nos aseguran que algunos son solo para hacer ruido y que otros sí están confirmados para la nueva temporada. Lo que pasa es que, además de la producción, nos dicen que quieren que la temporada del año 2026 sea tan explosiva como la de Maripily Rivera y la de Carlos “Caramelo” Cruz.

El reality, por esta razón, podría llegar a contar con personalidades como Samira Jalil, Gianmarco Onestini, Vladimir Gomez, Félix “El Más Picante” y Yina Calderón. Si bien es cierto que la producción de Telemundo no pretende un reality como el de “La Casa de Alofoke”, que ha sido ciertamente un fenómeno desde hace dos años, la televisora sí quiere un contenido constante y mucho más rápido.

El inicio de la temporada 2025 no fue el esperado, porque durante dos semanas los habitantes, más que a vivir el show, se dedicaron a dar y recibir clases intensivas de reality, estrategias y convivencia. Haciendo que Nacho Casano y Lupillo Rivera fueran el centro de todo. Y aunque hubo quien recibió dicha situación con los brazos abiertos, hubo buena parte del público que se aburrió de la situación en cuestión de horas.

Ahora, el reality busca un inicio igual de explosivo que la cuarta temporada con Maripily Rivera. Algo que desde el minuto uno haga que los televidentes sientan que desconectarse del 24/7 no es una opción.

Además, la producción de Telemundo por primera vez competirá con un reality ya empezado en la cadena rival, Univision. Y es que antes de que la casa más famosa de la televisión hispana abra sus puertas, ¿apostarías por mí?, el nuevo reality de TelevisaUnivision, tendrá al menos tres semanas al aire, previo al estreno de la casa de “La Jefa”.

Esto con o sin querer genera presión en la producción, porque un nuevo formato con emisión 24/7 podría complicarles los niveles de audiencia semanal y de fin de semana. Sobre todo porque ya vimos lo que pasó en México con “La Granja VIP” vs. “¿Quién es la Máscara?”. El reality de TV Azteca cautivó a la gente y generó caos alrededor de la competencia.

