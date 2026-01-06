La Casa de los Famosos de Telemundo está por empezar y esto es lo que se dice

Dicen que “La Casa de los Famosos” de Telemundo en su sexta temporada traerá legado. Es decir que algunos de los exhabitantes nombrarán a su sucesor, razón por la cual se habla de una de las hermanas de Aleska Génesis para esta temporada, como ya lo habíamos confirmado aquí en La Opinión. Así como también de parte de Luca Onestini, se podría integrar al reality su hermano Gianmarco.

En el nombre de Niurka Marcos, contaríamos con su hija, Romina Marcos, y en el caso de Maripily Rivera, en su representación supuestamente entraría Félix “El Más Picante”. El tema de los sucesores no suena mal; es simplemente que Maripily la temporada pasada no fue habitante, sino panelista, razón por la cual no se entendería esto como un legado o sucesor de su parte. Aquí es donde la teoría tambalea, aunque tampoco es que esté tan alejada de la realidad.

En cuanto a Ignacia Michelson como legado de Manelyk González, eso de momento se ha descartado, ya que la mismísima Samira Jalil expresó que ni la chilena ni Brenda Zambrano son verdaderas opciones para Telemundo.

Como posible legado de Lupillo Rivera, se habla de su pareja como posible habitante. Esto aún no ha sido confirmado y se cree que, más que su novia, entraría un familiar directo del cantante. Se descarta, eso sí, que Lupillo vaya a ser parte de esta temporada bajo ningún cargo. Ni como habitante, ni como panelista y tampoco como invitado.

Sigue Leyendo más de Samira Jalil aquí:

· Samira Jalil descarta que Ignacia Michelson sea candidata para “La Casa de los Famosos” de Telemundo

· ¿Se viene “La Casa de los Famosos Super Stars” para el año 2026?

· ¿Hermano de Luca Onestini se prepara para “La Casa de los Famosos” de Telemundo?