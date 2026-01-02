Samira Jalil descarta que Ignacia Michelson sea candidata para “La Casa de los Famosos” de Telemundo

Samira Jalil e Ignacia Michelson se conocieron dentro del reality chileno “Mundos Opuestos”. Dentro del juego y la convivencia fueron “enemigas”, nunca aliadas. La estrategia de Michelson era básicamente desprestigiar a Jalil frente a sus compañeros, logrando así nominaciones directas para ella, con el objetivo de eliminarla de la competencia. La chilena no sabía que Samira es muy buena en los retos físicos y siempre salió adelante con todos ellos, demostrando que su presencia en dicho programa no se limitaría a unos cuantos días.

Durante el proceso, Samira demostró no solo astucia para las estrategias, sino también inteligencia e ingenio para los debates uno a uno, dejando que sus palabras fueran siempre un reflejo de sus acciones y contra esto nadie tuvo oportunidad de ganar. La originaria de Argentina, criada en España, no tuvo competidor ni competidora que pudiese con su boca.

Al día de hoy, la enemistad entre Ignacia Michelson se incrementa porque los chilenos prefieren a Jalil por encima de su compatriota. Esto, sumado al hecho de verse vencida por Jalil en todas las batallas verbales, ha generado una terrible frustración en Ignacia que quedó patente durante la competencia de “Mundos Opuestos” de principio a fin.

Ahora se rumorea con la posibilidad de que la chilena sea parte de “La Casa de los Famosos” de Telemundo; sin embargo, Samira ha salido a dar su versión sobre la imposibilidad de que esto pueda suceder en este 2026, tanto en relación a la chilena como en relación a la posibilidad de que Brenda Zambrano entre a la nueva edición, alegando lo siguiente:

“En primer lugar, ‘Nacha’ tiene la entrada prohibida a Estados Unidos, ya que ha sido deportada. En segundo lugar, las tendrían que llamar desde Telemundo México para encontrármelas en el pasillo y eso es cosa que no ha pasado“.

También agregó: “Dudo mucho que pase… Y en tercer lugar, necesitan tener un buen léxico para que las llamen. Cuando lean, estudien y tengan buena oratoria, puede ser que las llamen. Les deseo eso para 2026. Menos cirugías y más lectura. Bendiciones y feliz año”.

