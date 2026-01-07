Confirmado: Javier Poza y Jimena Gállego regresan como conductores de “La Casa de los Famosos”

Telemundo ha confirmado que Jimena Gállego y Javier Poza regresan como conductores de la nueva temporada de “La Casa de los Famosos” 2026.

La televisora afirma que esta temporada del año 2026 regresa con un elenco dinámico de personalidades bajo vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y como ya nos tiene acostumbrados, regresa con su formato original. Esto se refiere a que todos estarán completamente aislados del mundo exterior.

Esta es la imagen con la que Telemundo promociona la nueva temporada de La Casa de los Famosos 2026. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Cortesía | Telemundo

Los nuevos habitantes vivirán juntos mientras compiten por un gran premio en efectivo. Y como te confirmamos al inicio de esta nota, Jimena Gállego y Javier Poza regresan como conductores de este fenómeno cultural, que es reconocido como la franquicia más exitosa de la televisión hispana, reconocida por su poderoso formato multiplataforma para los fanáticos de todas las edades. Con esto se descarta el posible regreso de Héctor Sandarti como conductor, pero podría sí ser parte del proyecto de otra forma.

De momento se desconocen los nombres de las personalidades que conformarán esta nueva temporada. Sí podemos asegurar que Lupillo Rivera no será parte de este proyecto ni como panelista y tampoco como invitado. Tampoco ingresará a la casa como habitante.

Se rumora que los nombres que por ahora se podrían confirmar son los de: Celinee Santos, Matías Ochoa, Paco Pizaña, Curvy Zelma, Yina Calderón y Samira Jalil.

Sobre los panelistas de este año se cree que regresan Sergio Mayer y con ellos Anette Cuburu, Yordi Rosado y posiblemente Natalia Alcocer. Nuestras fuentes nos hablan de la posibilidad de que Poncho de Nigris sea parte del proyecto, también.

