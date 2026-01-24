‘La Casa de Los Famosos 6’ anunciará el lunes 26 de enero a su primer habitante

‘La Casa de los Famosos 6’ de Telemundo está cada vez más cerca de su estreno y la cadena ya dio a conocer que el lunes se revelará la identidad del primero de los habitantes.

El anuncio se hizo por medio de las redes sociales y también a través de algunos de los programas de la señal.

A través de un video, compartido en la cuenta de Instagram de ‘La Casa de los Famosos’, se ve al primer habitante descendiendo de un vehículo, pero solo se le alcanzan a ver los pies, por lo que su identidad es toda una incógnita.

“Un tacón, mil teorías, ¿de quién se tratará?”, se lee en el mensaje con el que la emisión acompañó el video.

A pesar de que no se mostró el rostro del que será el primer habitante confirmado, de inmediato las redes sociales dieron sus pronósticos sobre su identidad.

Entre los nombres que soltaron están el de Celinee Santos, Melissa Gate, Karina García, Aracely Arámbula, pero también hay quienes dicen que el primer habitante confirmado será Kunno.

Además del anuncio dado en las redes sociales de Telemundo, el show ‘En Casa con Telemundo’ también se hizo eco del próximo estreno al tener como invitado al venezolano Osmel Sousa, quien ya estuvo en el proyecto en el pasado.

Durante su presencia en el show hablaron sobre la posibilidad de que él regrese a la emisión, aunque también soltaron algunos nombres, como el de Lupita Jones, quien también ha sonado fuerte para sumarse a la sexta temporada del reality más exitoso de Telemundo, pero, hasta el momento, son solo rumores..

‘La Casa de los Famosos 6’ llegará a las pantallas de Telemundo el martes 17 de febrero y ocupará el lugar dejado por ‘Exatlón USA’.

