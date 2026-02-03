Laura Zapata se alista para ingresar a La Casa de los Famosos de Telemundo

Laura Zapata es la actriz que Telemundo está a punto de confirmar como nueva integrante de “La Casa de los Famosos” en su sexta temporada. La reconocida villana de las telenovelas mexicanas será parte de este proyecto, y buena parte del público hispano la reconoce no solo por sus villanías en los melodramas, sino también por su participación en “Top Chef VIP 2”.

Zapata también es conocida en la industria por ser una mujer sin miedo al confrontamiento; tiene voz y presencia dentro del mundo del espectáculo, además de que no solo es noticia por su trabajo, sino también por su famosa familia, que incluye entre sus filas a Thalía y Camila Sodi.

Laura se unirá así a los confirmados: Lupita Jones, Kuno y Jayline Ojeda. Hay que destacar que todos los antes mencionados son personalidades que el público mexicano conoce, lo que nos confirma que la cadena sigue apostando por cautivar la atención de los televidentes hispanos, a los que también han buscado cautivar con personalidades como Juan Rivera y Lupillo Rivera, en sus respectivas temporadas, entre otros.

La participación de Zapata ha generado ciertas especulaciones sobre sus posibles alianzas y conflictos. Algunos creen que vivirá verdaderos encontronazos con Lupita Jones, mientras que otros creen que quien podría ser una “piedra en su zapato” es nada más y nada menos que Kuno.

