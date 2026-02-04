Telemundo confirma a Yina Calderón, Laura Zapata y Caely para ‘La Casa de los Famosos 6’
Aún faltan varios nombres por confirmar, entre los que se esperan más están los de Héctor Sandarti, Celinee Santos y Gianmarco Onestini
“La Casa de los Famosos” en su sexta temporada está lista para iniciar el 17 de febrero, y como parte del talento que consagrará dicha edición, Telemundo confirmó hoy la participación de Laura Zapata, Caeli y Yina Calderón. Ellas se suman a Kuno, Lupita Jones y Jailyne Ojeda.
¡Nosotros, que ya sabíamos lo que se venía, te confirmamos a la villana de las telenovelas ayer mismo! Pero aún faltan muchos nombres por desvelar, entre ellos: Héctor Sandarti, Paco Pizaña, Celine Santos, Eduardo Antonio, Gianmarco Onestini, Matías Ochoa y Horacio Pancheri, entre otros.
De momento sabemos que Jimena Gállego y Javier Poza vuelven como conductores. Entre los panelistas tenemos a: Cristina Porta, Carlos “Caramelo” Cruz, Manelyk González, Sergio Mayer, Samira Jalil y Anette Cuburu, entre otros.
Qué más sabemos
Sabemos que Maripily Rivera estará participando en el programa, pero como invitada dentro de los programas de la cadena para hablar sobre el reality. Telemundo también contará con Aleska Génesis; sin embargo, aún no se sabe si será como panelista durante los domingos junto a Caramelo y Manelyk, o en la conducción de alguno de los programas de la cadena.
La sexta temporada de este reality no entrará a la parrilla de programación con “saldo negativo” en relación al rating de “¿Apostarías por mí?”.
El público que sintoniza dicho reality de TelevisaUnivision, si bien se mantiene conectado con esta producción, podría migrar fuertemente para el de Telemundo. Esto se debe a que el show conducido por Alan Tacher y Alejandra Espinoza no termina de consagrarse dentro de la programación de UniMás y tampoco alcanza los niveles de rating esperados.
¿”La Jefa” viene igual o la veremos florecer a una mejor versión?
Por otra parte, habrá que ver si las dinámicas dentro de la casa se mantienen como las conocemos hasta hoy y no nos referimos a la programación semanal, sino al papel que jugará “La Jefa” dentro de esta edición. Ya que, a diferencia de otros programas, el papel de este personaje siempre ha sido visto demasiado pasivo, en ocasiones incluso ambivalente y hasta con falta de personalidad.
Aparece y desaparece a conveniencia de la producción y nunca ha sido considerada como un personaje que en efecto imponga ni orden y, mucho menos, respeto para una sana convivencia.
