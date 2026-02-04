Laura Zapata inicia feudo contra Yina Calderón rumbo al inicio de “La Casa de los Famosos 6”

Laura Zapata fue confirmada para “La Casa de los Famosos” en su sexta temporada, como lo confirmamos ayer por la tarde. Y hoy que fue presentada en los diversos programas de Telemundo, ya empezó a generar contenido, o protagonizar controversia y a ser la dueña de la narrativa personal.

Arrasó literalmente con Yina Calderón, provocando una reacción por parte de la colombiana, y aunque en efecto Yina ya se hizo sentir, hay que recordar el viejo refrán que dice: “El que pega primero pega dos veces”. Y, sin lugar a dudas, ya está por encima de cualquier otro participante confirmado, porque está dispuesta a ser la villana de todos sin importar las lágrimas que deba derramar.

No sé quién es pero esto me huele a que va a ser la primera que va a salir de la casa. ¡Yo no la conozco!", aseveró Laura Zapata, – actriz, escritora y empresaria.

De Yina cuestionó muchas cosas, entre ellas sus tatuajes, y dejó en claro que ni siquiera sabe quién es como para ponerse del todo a su nivel. Tiene claro, además, que para ella la colombiana podría ser la primera en salir, argumento que por ahora no creo que sea del todo acertado. Calderón ya cuenta con el apoyo de muchos para esta sexta temporada.

¡Yina no se quedó callada!

La colombiana reaccionó de inmediato a las palabras de Laura Zapata enviándola directamente a un geriátrico, además de advertirle que, para empezar, no sabe con quién se está metiendo y que, de cara al ingreso a “La Casa de los Famosos“, lo mejor que puede hacer es preparar sus pastillas para la tensión.

Así es como empezó el primer gran feudo del reality, rumbo a la sexta temporada de uno de los programas más exitosos de la televisión hispana, con el que Telemundo apuesta fuertemente para el prime time de su programación versus la de Univision. Aunque hay que decir que el mayor rival de este proyecto será, definitivamente, Doménica Montero, la telenovela protagonizada por Angelique Boyer y Marcus Ornelas, producción que sí goza de muy rating en comparación al que esperaban lograr con “¿Apostarías por mí?”.

