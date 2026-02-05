¿Paco Pizaña y Celinee Santos serán parte de ‘La Casa de los Famosos 6’?

“La Casa de los Famosos 6” empezará el próximo 17 de febrero por Telemundo, cadena que, además de estrenar su reality más exitoso, también presentará el inicio de su nuevo melodrama: “Lobo, morir matando”.

Gracias a este doble estreno, muchas miradas estarán puestas en Telemundo en su parrilla prime time; sin embargo, rumbo al 17 aún hay muchas dudas sin resolver.

Algunos nombres que se posicionaron en primer lugar en relación a la nueva temporada de “La Casa de los Famosos” fueron los de Paco Pizaña, Celinee Santos, Norkys Batista y Matías Ochoa. Cuatro exintegrantes de “Top Chef VIP 4”, que aportaron mucho contenido a una de las temporadas más intensas del programa conducido por Carmen Villalobos.

Sin embargo, al día de hoy, los únicos nombres que parecen claros en el rumor colectivo son los de Celinee y Matías. Mientras que hay quienes aseveran que Pizaña no será parte de esta edición. Hay quienes creen que todo tiene que ver con Cristina Porta y su aparente rompimiento con el actor mexicano. Pero otros manejan teorías diferentes.

Hay quienes creemos que Paco será presentado ante la audiencia el día del estreno, como uno de los nombres más importantes para el programa, sobre todo porque su personalidad hizo estallar las redes sociales, durante el programa en el que Porta se alzó con el primer premio.

¡Paco y Celinee!

Siendo honestos, la personalidad de Paco en “Top Chef VIP 4” podría de alguna forma justificarse en un reality como “La Casa de los Famosos 6”, y aunque pudiese partir con un buen número de detractores, no olvidemos que son muchos los que aman un buen villano dentro de un reality que parte con muchos nombres que quieren alzarse con ese rol. Celinee Santos es una de ellas.

La ex reina de belleza de origen dominicano ha dejado claras sus intenciones de ser parte de este proyecto desde que el año pasado, al salir de “Top Chef VIP 4“, recibió no solo ofertas, sino el apoyo del público para integrarse a uno de los realitys más complejos de la televisión hispana. Y desde que se iniciaron las especulaciones alrededor del mismo, Celinee ha sido clara: ella quiere ser villana, no víctima.

Si Paco y Celinee entran al reality, ¿qué veremos de ellos?, ¿cuál será su dinámica? De entrada, ella, después de lo que vivió en la competencia de cocina, dejó en claro que de él no quiere saber nada. Logrará Santos mantenerse firme o en ellos se cumplirá esto de que del “odio al amor hay un paso”. Ojo, muchos decían que el rechazo constante de Paco hacia Celinee podía estar relacionado con una atracción inesperada de él hacia ella.

Sea como sea, solo el tiempo nos llevará hacia la respuesta. Y esa empezará a formarse una vez inicie el reality conducido por Jimena Gállego y Javier Poza. Que de momento cuenta con los siguientes famosos confirmados: Laura Zapata, Kuno, Caeli, Jailyne Ojeda, Lupita Jones y Yina Calderón.

