Aleska Génesis asegura que se peleó con Carlos Adyan, por culpa de Luca Onestini

El programa “En Casa con Telemundo” se ha puesto a tono con el próximo estreno de “La Casa de los Famosos”, con un espacio al que le han puesto el nombre de “El cuarto de los famosos“. En este ya conversaron con Maripily Rivera y ahora le llegó la oportunidad a Aleska Génesis.

Muchos no supieron valorar mi contenido de alto impacto", Aleska Génesis, – Actriz, cantante y empresaria.

En esta ocasión, a diferencia de Maripily, a la venezolana le tocó conversar con Carlos Adyan, y aunque hicieron un repaso de todo lo que Aleska ha vivido en temas de crecimiento, evolución y el amor, cuando llegó el punto de Luca Onestini, dejó claro que, según ella, no se merecía el trato que recibió, porque se entregó por completo, al punto que fue por él, en palabras de Génesis, con el que se peleó con Carlos Adyan.

Admite que, aunque se diese la oportunidad, ella no volvería ni a ver al italiano, porque ni siquiera lo quiere como amigo. ¡Así de mal terminó todo entre ellos!

Sobre “La Casa de los Famosos” admitió que la gente no entendió su contenido, y que tal vez algún día lo puedan valorar. También dejó en claro que ya no le importa lo que diga la gente de ella, sobre todo sus detractores, porque probablemente, en términos de pensar mal de ella, probablemente ella es peor. A lo que la gente se imagina, ya que no hay nada que ella pueda hacer para cambiar la opinión de quienes no la quieren.

En este espacio nos enteramos de que, a la hora de elegir entre ciertos personajes, pese a todos los encontronazos vividos, la venezolana se queda con Maripily Rivera, Alfredo Adame y Manelyk González. Rechaza por encima de ellos a Alicia Machado, Cristina Porta y a Luca Onestini respectivamente.

Sigue Leyendo más de Aleska Génesis aquí:

· ¿Aleska Génesis está abierta a sostener un romance con otra mujer?

· Clovis, conductor de “Hoy Día”, asegura que está soltero más no solo

· Aleska Génesis como conductora invitada en “Pica y se Extiende” junto a Carlos Adyan