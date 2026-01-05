Aleska Génesis como conductora invitada en “Pica y se Extiende” junto a Carlos Adyan

La noche del domingo 4 de enero del año 2026 nos trajo a Carlos Adyan y Aleska Génesis como conductores del programa “Pica y se Extiende”, se entiende que la venezolana estuvo como conductora invitada, ya que el rostro oficial junto al boricua es de Lourdes Stephen. Sin embargo, vale decir que la rubia estuvo a la altura de roto en cuanto a información noticiosa y sus opiniones con respecto a varios temas tratados en el programa de anoche.

Aleska intervino durante el debate de opinión entre Karina “La Voz” y el actor Fernando Carrillo, ambos en puntos opuestos sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa por parte del gobierno estadounidense.

Karina le dejó claro al antiguo actor que sus opiniones a favor del régimen en Venezuela no le generan ningún problema, porque desde hace muchos años él no tiene nada que perder ya que desde años no tiene carrera como actor.

Aleska Génesis también intervino alegando que entiende a su pueblo venezolano porque sabe que estos momentos son sí de felicidad, pero también de incertidumbre porque se desconoce qué es lo que vaya a pasar, pero también le dejó claro al público y a Carrillo, que su nación y su gente ha pasado por mucho dolor y que la captura de Maduro, para muchos, supone un paso hacía la tan ansiada libertad que llevan años clamando millones de venezolanos dentro y fuera del país.

Puedes ver el video de Karina vs Carrillo aquí.

