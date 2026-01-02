Manelyk y Luca Onestini están juntos y sonrientes en Europa

Noticia de Año Nuevo: Luca Onestini y Manelyk González están juntos en Suiza. La razón concreta sobre esta reunión se desconoce, pero se habló de ello durante el programa “En Casa con Telemundo”, en donde Carlos Adyan y Aleska Génesis compartieron opiniones al respecto.

El conductor boricua mencionó algo sobre la posible razón del encuentro, dando a entender que posiblemente estaban allá por un evento en el que fueron contratados. “Esos eventos que los contratan en Europa, yo no sé, son medio raros”, acotó Carlos Adyan.

Dicho esto, Aleska Génesis también dio su opinión, y aunque al principio se metió en el mood de la polémica y los comentarios incendiarios, terminó concluyendo que en esta conversación todos eran adultos solteros libres de hacer lo que quisieran.

También enfatizó que, pese a lo dicho, le quedaba claro que esto posiblemente era puro show, uno con el cual buscan figurar, sobre todo porque ninguno de los dos —Manelyk y Luca— tiene un proyecto importante como para figurar y ser noticia.

Mientras las fans de Mane aplauden la capacidad de su pajarita de hacer ruido y crear controversia para volverse noticia, muchos otros se ríen y afirman que al final Niurka siempre tuvo la razón con respecto a Manelyk, ya que al final ella, ahora posando con Luca desde Suiza, es para muchos un circo, como parte de un show de payasos. Así mismo lo han denominado muchos creadores de contenido.

