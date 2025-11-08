Manelyk González modela por las calles de México en un look de minishorts y medias

Con mirada coqueta y dando cátedra de estilo, así es como la influencer y estrella de reality Manelyk González reapareció en redes sociales, demostrando por qué es considerada toda una ‘it girl’ gracias a su personalidad extrovertida y estilo sensual.

Por medio de su cuenta de Instagram, la famosa de 36 años regaló un taco de ojo a sus fans al dejarse ver en una improvisada sesión de fotos en las calles de la Ciudad de México. Y es que a la par de sus dotes de modelo, dejó con la boca abierta a más de uno gracias al flamante modelito que eligió para su hazaña.

Este consistió en un conjunto de camisa oversized blanca con una corbata y unos diminutos shorts de lana que dejaron poco a la imaginación gracias a su corte tipo bikini. Sin embargo, la estrella del show fueron unas medias en color borgoña que mantuvieron su propuesta en el lado atrevido y experimental.

En cuanto a su beautylook, la mexicana optó por un maquillaje bronceado y con rubor pronunciado que hizo juego con una mirada enmarcada por un delineado y pestañas tupidas. Su cabellera pelinegra descansó en ondas suaves sobre sus hombros.

“Noviembre: reseteamos y seguíamos”, escribió Manelyk González para acompañar la publicación que, a solo unas horas de salir a la luz, ya la había convertido en el tema de conversación entre su comunidad digital de casi 17 millones de seguidores.

Cómo resultado, la denominada “chica reality” se volvió el blanco de cientos de piropos en los que además de hacer mención de su carisma, resaltaron aquellos sobre su belleza y buen gusto al vestir.

Dentro de la ola de comentarios que debutaron bajo su post de encuentran: “Divina, te amamos”, “Amiga, eres top”, “Pero que bella”, “La más reina de reinas”, “Que bonita eres y te ves”, “Icónica”, “Eres todo lo que está bien” y “Lo das todo como siempre”, por mencionar algunos.

