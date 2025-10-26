¿Manelyk y Caramelo otra vez juntos? La pareja fue sorprendida en una noche en Miami

Después de los Premios Billboard de la Música Latina surgió una duda entre los seguidores de Manelyk González y Carlos ‘Caramelo’ Cruz, conocido por ser el ganador de ‘La Casa de los Famosos All-Stars, si estaban juntos.

Y ¡todo indica que sí! El presunto reacercamiento fue confirmado por el periodista Carlos Adyan en el programa ‘En Casa con Telemundo’, donde se presentó un video que captó a la pareja fuera de la ceremonia.

Las imágenes mostraron primero una discusión intensa entre ambos, para luego dar paso a escenas de besos y abrazos.

“Claramente, hay algo entre ellos y él sí tenía conocimiento de las flores que le envió, pues ahí todavía hay amor”, declaró el presentador puertorriqueño sobre las imágenes que rápidamente se viralizaron.

Sin embargo, la reconciliación parece haberse consolidado esa misma noche, ya que ambos fueron vistos compartiendo en un local nocturno de Miami.

Una fotografía, posteriormente republicada por Caramelo en su cuenta de Instagram, los muestra disfrutando de una velada con amigos, lo que se suma a las evidencias de que han reanudado su relación.

Estas muestras de afecto contrastan con las declaraciones que ambos hicieron recientemente, donde restaron importancia a su vínculo pasado. González, conocida por realities como La Casa de los Famosos y Acapulco Shore, afirmó que su relación de tres o cuatro meses no la consideraba un noviazgo por ser “un tiempo muy corto”. Por su parte, Caramelo se refirió a ese periodo como simples “vacaciones”.

Sin embargo, los hechos parecen hablar por sí solos. A pesar de sus intentos por definir su pasado como algo casual, las recientes imágenes demuestran que la conexión entre la creadora de contenido mexicana y el artista dominicano está más viva que nunca.

¿Cómo se conocieron Manelyk y Caramelo?

El noviazgo de Manelyk y Caramelo inició después de que terminó ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, programa en donde se conocieron. Antes de que Caramelo fuera nombrado ganador, la influencer lo apoyó e hizo campaña a su favor. Eso hizo que sus seguidores votarán por él.

Al salir de la casa, se vieron cada vez más juntos, no solo en Estados Unidos, también en Puerto Rico.

Que viva el amor 🐦❤️🫰🏼.



Siempre a tu lado @manelyk_oficial y tu felicidad es la mia bb ❤️😍. #ManelykGonzalez #TeamPajaritas #ManelykGB pic.twitter.com/t6BPg1mUmg — DE TODO UN POCO . 🐦 (@Dtodoun_poco25) October 26, 2025

Seguir leyendo: