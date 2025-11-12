Manelyk González no descarta reconciliarse con Caramelo

Manelyk González y Carlos “Caramelo” Cruz terminaron su romance en buenos términos, según declaraciones de la “Chica Reality”. Según la mexicana, a ella le gusta que sus relaciones terminen así, sin dramas. Sin embargo, pese a todo lo que se dice a su alrededor, también admite que no está cerrada a una reconciliación.

“Yo, la verdad, con las relaciones que tengo, no me gusta como que quedar mal, ¿para qué? Lo que pasó, pasó; si se dio o no, es algo que es como muy de pareja”, dijo Manelyk en entrevista con Mezcal TV.

“Aunque nosotros empezamos en reality show, él ahorita está también en un reality y le deseo lo mejor; sé que le va a ir increíble. Cada uno está en sus proyectos, pero por separado”, destacó.

Luego habló sobre una posible reconciliación, según destaca Mezcal TV, diciendo: “Me encantaría saber (si habrá reconciliación), pero lamentablemente no soy brujita, no sé qué va a pasar; si sí, pues ya el tiempo lo dirá”.

Actualmente, Manelyk está siendo noticia, gracias a su participación en la serie “Cómplices”, una producción de ViX. En donde compartió créditos con actrices como Lucía Méndez, Laura Flores, Maribel Guardia y Marjorie de Sousa.

Sobre su trabajo como actriz, en este proyecto, admite que al principio estaba muy nerviosa. “Cuando yo llegué a grabar con las chicas, se me quitó todo porque me ayudaron, me dieron consejos, me decían cómo mejorar, me integraron de inmediato”.

“Yo dije ‘voy a ser como el bicho raro’, ¡para nada!, entonces después de eso me dieron mucha confianza y creo que eso me ayudó a poder interpretar mejor el personaje, porque me hicieron sentir así, en confianza”.

