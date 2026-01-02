¿Aleska Génesis y Carlos Adyan le envían indirecta a Manelyk y Luca Onestini?

Las redes sociales se prendieron gracias a dos exhabitantes de “La Casa de los Famosos All-Stars“. Hablamos de Luca Onestini y Manelyk González, que por alguna razón se encontraron recientemente y compartieron una serie de fotografías en donde no solo aparecen juntos, sino que también se les ve muy divertidos.

Aleska Génesis fue una de las primeras en reaccionar con un mensaje que terminó borrando minutos después, pero que alcanzó a viralizarse, ya que hasta Carlos Adyan se lo preguntó en el programa “En Casa con Telemundo”, en donde la venezolana estuvo como invitada, junto a la mismísima Alejandra Tijerina, también.

El mensaje de Aleska rezaba de la siguiente manera: “Este año aprendí que lo que yo solté por paz, otras lo agarran con urgencia“. Mientras que Carlos Adyan dejó un mensaje aparte que se ha relacionado con la misma situación de “Luca y Manelyk”. En el caso del boricua, su texto dice: “Uno trata de tomar vacaciones, pero estos ‘ships’ no permiten. En fin… mañana tenía el día libre, pero vos a trabajar. Los espero en @ECCTelemundo”.

¿Qué dijo Aleska en el programa de Carlos Adyan?

En principio lanzó comentarios incendiarios, pero terminó concluyendo que, sea como sea, Manelyk es una mujer adulta que no necesita los consejos de nadie y que al final es libre de estar y estar con quien ella desea.

Admitió que cuando vio la publicación, lo primero que hizo fue enviárselo a Caramelo, con quien terminó riéndose del asunto.

Carlos Adyan intentó poner en perspectiva la situación alegando que ella y Caramelo habían hecho lo mismo en Nueva York, en donde incluso posaron juntos y dieron nota para Telemundo. Sin embargo, Aleska declaró que las circunstancias fueron diferentes, porque ellos se vieron en NY porque ambos estaban desfilando en la Semana de la Moda.

En conclusión, la venezolana también aportó que tanto Luca como Mane saben lo que hacen, porque esto es aprovechar saber que serán noticia y abrir el año dando de qué hablar y generando contenido para que los medios de comunicación hablen de ellos, porque no tienen nada más que aportar. No como Caramelo, que en febrero también estará desfilando en la semana de la moda de NY.

