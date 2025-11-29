Aleska Génesis abre su corazón y confiesa que pensó en quitarse la vida: “Toqué fondo”

Aleska Génesis, quien formara parte de dos temporadas de ‘La Casa de los Famosos’, se sinceró con Jorge Lozano H. sobre dos de los episodios más duros de su vida, los cuales la llevaron a contemplar la posibilidad de quitarse la vida.

La ex de Nicky Jam y de Luca Onestini habló sobre este delicado tema en el podcast ‘Tengo Testimonio’, en donde se hizo acompañar de su hermana Michelle Roxana.

Durante su conversación habló de sus dos detenciones por su supuesta participación en el robo de una serie de relojes de alta gama, así como también de los señalamientos que sufrió, luego de que se filtrara el encuentro que tuvo con una bruja.

Si bien ha pasado por todo tipo de experiencias que la han puesto prueba, la también empresaria brindó detalles de la trampa que le tendió Miguel Mawad, quien fue su pareja por más de 5 años, pero que le hizo la vida imposible tras su separación con la esperanza de que volviera con él.

“Yo tuve una relación durante cinco años y medio con un súper cucaracho, pero lo que pasa es que este cucaracho era el rey de los cucarachos y además de eso tenía poder, dinero y podía comprar a la gente a su antojo. Cuando termino la relación, esta persona comienza a contactar hasta a amigas, personas en las que yo confiaba, porque era la única forma en que yo cayera en una trampa, y me hicieron una llamada con una bruja, con una señora que de bruja no tenía nada. Era una trampa para poder grabarme, ponerme en el escarnio público y para que el mundo no tuviera credibilidad en mí y, literal, fui un meme andante, fui un chiste, mucha gente se burló”, soltó Aleska sobre ese momento viral que vivió en el 2022.

Aunque gracias a esa experiencia adquirió mayor notoriedad y se hizo famosa, Aleska reconoció que la pasó muy mal con todo lo que pasó, a tal grado que pasó por problemas de salud y hasta llegó a contemplar la posibilidad de terminar con su vida.

“Fue muy duro para mí. A mí se me cayó el cabello, yo sufrí alopecia, pero yo tuve que crear una coraza y tuve que ponerme fuerte. Esa fuerza fue la que me ayudó a levantarme. En el momento que me pasó todo ese desastre, porque el cucaracho no podía aceptar que yo fuera feliz con otra persona o que yo hiciera una vida lejos de él, dijo: ‘Le destruyo la vida, nadie va a creer en ella, se va a quedar sola, no va a poder rehacer su vida y me va a tener que volver a buscar’. Lo cierto es que entre tantas cosas, y después de cometer tantos errores, toqué fondo, pero en ese momento como que me arrepentí y hablé con Dios y le dije: ‘Diosito, perdóname’ (…) Cualquier otra persona en mi situación llega al suicidio, al vicio y quiere desaparecer del mundo porque ganas no me faltaron en ese momento”, relató Aleska.

A continuación detalló que su cercanía con Dios fue la causante de ayudarla a salir adelante y de encontrar el lado positivo de todo lo malo que le estaba pasando tras el fin de su relación con Miguel Mawad, de quien llegó a depender económica, pero también emocionalmente, por lo que tenía control total sobre ella.

“Pasé la peor vergüenza de mi vida. Yo ni siquiera podía ver los videos de yo hablando con esa bruja porque me daba náuseas de verme, pero mira como lo que el enemigo ha hecho para humillarme, yo lo he utilizado para enaltecerme”, reveló Aleska, quien aprovechó ese escándalo para facturar y lanzar Mala, su línea de perfumes.

Hay que recordar que en la llamada con la citada bruja salieron a relucir los nombres de Nicky Jam y Shannon de Lima, a quienes Aleska no quería ver felices, pues ella moría por regresar con el reguetonero, por lo que la supuesta bruja le dio algunos conjuros para lograr que él no pudiera ser feliz con otra mujer, sino solo con ella.

“Voy a montarle una separación a Nicky Jam y a ella para que Nicky Jam la odie, la aborrezca, la repugne y Nicky Jam no la vea como mujer”, se oye decir a la bruja en un fragmento de la conversación que se filtró.

