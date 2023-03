Jorge Lozano explicó cómo superar a un ex de manera efectiva: “El agua estancada se apesta”

Exclusiva

El experto mexicano en relaciones más viral de los últimos tiempos, Jorge Lozano, conversó en entrevista exclusiva par La Opinión sobre cuál es la mejor manera de superar a un ex. Esto ante toda la polémica que suscitado el nuevo tema musical de Shakira y Karol G “TQG”.

Reproducir. Entrevista hecha por La Opinión vía telefónica.

En este caldo llamado amor no hay manera de quedarnos detenidos. El agua estancada se apesta y hay que dejarla correr buscando alternativas y opciones nuevas… Al pueblo me debo y al pueblo me entrego”, Jorge Lozano.

Lozano compartió algunos tips que no fallan a la hora de sanar los temas del corazón. Por supuesto, como siempre recordó usar la app para citas más conocida por la comunidad hispana y de la cual es imagen, Chispa app. Así como también fue claro en su mensaje para dejar a los exes en el pasado.

Foto cortesía de Chispa app.

Jorge Lozano y el “Tinder de los latinos”, como la llaman muchos, esta vez están enfocados en compartir unas cifras sorprendentes de un estudio que hizo la aplicación Chispa. Misma que indica que la mayoría de los consultados prefieren superar a sus exparejas por sí mismos y no buscando eso de “un clavo saca otro clavo”.

Chispa consultó a sus usuarios sobre cómo superar a un ex y lidiar con una ruptura y estas fueron las respuestas analizadas por Jorge Lozano.

-El 59% cree que la mejor terapia para una ruptura es llorar y aprender de los errores.

-Al 60% no le importaría ver a su ex en una aplicación de citas. Seguirán buscando a su media naranja hasta encontrarla.

-Más del 50% prefiere mantener sus relaciones para sí mismos, en lugar de alardear desde temprano a su nuevo amor en redes.

-El 56% cree que depende de cómo terminó la relación afectará cuánto te demorarás en superar a un ex y una ruptura.

-Menos del 30% aseguró lidiar con las rupturas relativamente bien. Foto cortesía de Chispa app.

Para Jorge Lozano, quien además es un muy importante conferencista hoy en día con unos números nada despreciables en las redes sociales, la mejor manera de superar a un ex es: “Cerrando el ciclo. No llenándolo”, como afirmó. No en vano su éxito le ha valido el reconocimiento mundial. View this post on Instagram A post shared by Jorge Lozano H. (@jorgelozanoh)

Por supuesto Chispa app y sus colaboradores siguen sumando descargas alcanzando las 7 millones hasta el momento de cierre de esta nota. No sólo ha servido para formar nuevas parejas sino que también ha conectado a hispanos en los Estados Unidos. Cada vez es más común saber que es una de las aplicaciones más recomendadas entre la comunidad latina.

